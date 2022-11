São Paulo e Atlético-MG se encontram, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (1º) no estádio do Morumbi, em situação parecida na tabela do Campeonato Brasileiro. O Galo ocupa o 7º lugar com 51 pontos, enquanto o Tricolor Paulista vem com 50 na 8ª posição. Os dois times lutam para ficar entre os seis primeiros colocados da competição, dentro da zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores. Atransmite o confronto.

A equipe do técnico Rogério Ceni chega à partida após duas vitórias consecutivas na competição, a última delas dentro de casa, de 2 a 1 sobre o Atlético-GO.

“Nós temos que ir conquistando vitórias e buscar essa vaga na principal competição do continente. Para depois, no ano que vem, montar uma equipe competitiva para jogar a Libertadores”, afirmou o técnico.

Para esta partida, Rogério Ceni deve contar com a volta do meia Pablo Maia, que cumpriu suspensão. Assim, a provável escalação da equipe é: Felipe Alves; Rafinha, Luizão, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Patrick; Luciano e Calleri.

Já o Galo do técnico Cuca, além de não ter Hulk (que não joga mais este ano), não terá Nacho Fernandez. O argentino está suspenso por cartão amarelo. Já Sasha e Keno treinaram e devem jogar.

???????? Tudo pronto para brigar pelos três pontos no Morumbi. #VamoGalo! ????????? pic.twitter.com/KK7R8HvcJL — Atlético (@Atletico) October 31, 2022

Com isso, o Galo deve formar com: Everson; Guga, Jemerson, Alonso e Dodô; Allan, Jair e Zaracho; Ademir, Sasha e Keno.

“É uma partida decisiva, assim como vai ser a próxima contra o Botafogo”, analisou o treinador.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite São Paulo e Atlético-MG com a narração de André Marques, comentários de Mario Silva e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

