Faltam 46 dias para o início do Módulo II do Campeonato Mineiro, que garante o acesso à elite do futebol estadual. Na contramão do Tupi, que está com o elenco quase fechado, o Tupynambás, até o momento, apresentou oficialmente somente quatro atletas, além do técnico, Rafael Novaes e do preparador físico, Leonardo Toledo.

Os jogadores apresentados pelo clube são os volantes Guilherme Bernardes e Maicon Mogango, o atacante Deivdy Reis e o goleiro Juliano Chade.

Guilherme e Maicon, ambos juiz-foranos, fizeram sua estreia no futebol profissional em 2022 quando defenderam as cores do Villa Real na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro.

Já Deivdy, também juiz-forano com passagens pelo Tupi e Cruzeiro, já é conhecido da torcida do leão. Em 2022 ele disputou 11 partidas oficiais pelo clube e marcou dois gols. Deivdy também já foi Campeão Mineiro em 2011 pelo Cruzeiro. A primeira vez que Deivdy defendeu as cores do Baeta foi em 2020.

O goleiro Juliano Chade, formado no Atlético Paranaense, que fez parte do elenco do Tupynambás em 2022 retorna ao clube neste ano. Ele também já foi Campeão Sul-Americano Sub 17 com a Seleção Brasileira.

Tupynambás e Tupi estreiam dia 29 de abril no tradicional clássico "TUTU" às 15h30 no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio em Juiz de Fora.



A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Assessoria de Imprensa do clube para tentar entrevistar os atletas que, até o momento, já fazem parte do elenco. A Assessoria informou que o clube está passando por uma reformulação no departamento de comunicação e, até concluírem, nenhum atleta ou membro da comissão pode dar entrevista.





