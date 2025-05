+3 PONTOS PARA AS SPARTANAS! ????????‍????????



Em partida transmitida ao vivo pela, o América-MG derrotou o São Paulo por 3 a 1, na tarde desta quarta-feira (30) no estádio da Cotia, em São Paulo, pela 8ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Com este resultado, as Spartanas alcançaram a 6ª posição da classificação com 12 pontos. Já o Tricolor permanece com 14 pontos, na 4ª colocação.

Depois de uma etapa inicial sem gols, o América-MG conseguiu abrir o marcador aos 5 minutos do primeiro tempo graças a um gol-contra da lateral Bia Menezes. Aos 23 Aline Milene deixou tudo igual. Porém, as Spartanas acabaram com qualquer chance de reação com gols de Soraya, aos 32 em cobrança de pênalti, e de Rafa Levis, aos 38.

Outra equipe a triunfar fora de casa foi o Palmeiras, que goleou o Juventude por 4 a 0 (com um gol de Stefanie e três de Amanda Gutierres) para assumir a 3ª colocação da classificação com 17 pontos. Já a equipe gaúcha é a 13ª colocada com cinco pontos.

A tarde desta quarta-feira também ficou marcada pela primeira vitória do 3B da Amazônia na atual edição do Brasileiro feminino. Jogando em casa, a equipe de Manaus bateu o Sport por 2 a 1 e chegou aos quatro pontos, na 14ª colocação. Já a equipe de Recife é a lanterna com apenas um ponto.

