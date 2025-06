A primeira fase da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino chega ao final nesta quarta-feira (18). E a grande atração é a definição da última equipe classificada para as quartas de final. A disputa está entre Bragantino, América-MG, Grêmio, Fluminense e Internacional.

Com Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Ferroviária e Bahia já garantidos no mata-mata, as atenções estão concentradas nas partidas que envolvem times que ainda buscam a classificação.

Quem tem a situação mais tranquila na disputa é o Bragantino, que ocupa a 8ª colocação com 17 pontos e recebe em Santana de Parnaíba um 3B da Amazônia que ocupa a vice-lanterna.

Outra equipe viva na disputa é o 9º colocado (com 16 pontos) América-MG, que mede forças com a Ferroviária. Com o mesmo número de pontos do Coelho, o 10º colocado Grêmio terá pela frente o Flamengo.

O Fluminense, 11º colocado com 15 pontos, continua sonhando com a vaga nas quartas. Para isto terá que secar vários adversários além de derrotar o Real Brasília no estádio de Moça Bonita.

O último time que ainda sonha com a passagem para as quartas é o Internacional (12º colocado com 14 pontos). Em partida que contará com a transmissão ao vivo da TV Brasil, a partir das 15h (horário de Brasília) desta quarta, as Gurias Coloradas medem forças com o São Paulo, que tenta fechar a primeira fase da competição como vice-líder, no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco.