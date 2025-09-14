O estádio do Morumbis abre as portas para São Paulo e Botafogo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, que será realizado a partir das 17h30 (horário de Brasília) deste domingo (14) e que conta com transmissão ao vivo da, coloca frente a frente dois times que lutam por um lugar no G4 da classificação da competição.

Com 32 pontos, os anfitriões melhoraram o desempenho com a chegada do técnico Hernán Crespo. Em 14 jogos à frente do Tricolor Paulista, o treinador argentino soma oito vitórias, três empates e três derrotas.

Trabalho de sábado!



Com a presença de atletas das categorias de base, o elenco do Tricolor realizou atividades técnicas e táticas no SuperCT.#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/JCw6HMjQ3d São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 6, 2025

De volta ao São Paulo, o zagueiro Rafael Tolói, aos 34 anos, pode reaparecer com a camisa tricolor, após longo período atuando pela Atalanta (Itália). Chego num momento importante da temporada, temos duas competições importantes. Eu tive três semanas para me condicionar melhor e posso agregar com experiência, com o que vivi na Itália. Aqui jogamos com três zagueiros e me sinto muito à vontade, afirmou o defensor em entrevista.

Já no Botafogo a expectativa é para saber como o Glorioso reagirá após a eliminação na Copa do Brasil, no meio da semana, para o Vasco. Agora o time de General Severiano tem apenas o Brasileiro para o restante da temporada, ao contrário de seu adversário deste domingo, que inicia a disputa das quartas de final da Libertadores diante da LDU (Equador), na próxima quinta-feira (18) em Quito.

Preparação encerrada para o duelo com o São Paulo, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. #VamosBOTAFOGO



Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/wvaVrHvCzJ Botafogo F.R. (@Botafogo) September 13, 2025

A equipe do técnico Davide Ancelotti soma 35 pontos no Brasileiro e no momento busca um lugar no G4 da competição. Temos que mostrar um bom jogo. Tem um objetivo claro, que é assegurar Libertadores e Copa do Brasil para o próximo ano. O torcedor voltará a acreditar se o time jogar bem. Temos que recuperar a confiança, declarou o treinador italiano.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite São Paulo e Botafogo com a narração de André Marques, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

