SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo falhou na tentativa de virar o confronto com a LDU, do Equador, nas quartas de final da Copa Copa Libertadores. Derrotada por 2 a 0 nos 2.850 m de Quito, na semana passada, a equipe tricolor voltou a cometer erros defensivos e ofensivos e foi superada por 1 a 0 no estádio do Morumbi, na noite de quinta-feira (25), em São Paulo.
Nas duas partidas do confronto, foi mais eficiente a formação equatoriana, que já havia eliminado um adversário brasileiro nas oitavas de final, o Botafogo, e enfrentará outro nas semifinais, o Palmeiras. O triunfo foi muito comemorado pelo treinador do time de Quito, o brasileiro Tiago Nunes.
Prevaleceu o clube que soube aproveitar as chances que se apresentaram. No estádio Rodrigo Paz Delgado, no duelo de ida, o São Paulo teve oportunidades claras e ofereceu duas oportunidades claras: perdeu por 2 a 0. No Morumbi, no embate de volta, teve oportunidades claras e ofereceu uma oportunidade clara: perdeu por 1 a 0.
Eram ilustrativas as estatísticas oficiais da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) ao fim do primeiro tempo nesta quinta. Os donos da casa, comandados por Hernán Crespo, tinham ampla superioridade em posse de bola (73% a 27%), escanteios (9 a 0) e finalizações (12 a 1). A estatística mais importante, bolas na rede, apontava 0 a 1.
Em desvantagem após o jogo do Equador, o São Paulo procurou adotar uma estratégia ofensiva, com o atacante Rigoni de ala, buscando abrir a defesa da LDU. A história da noite poderia ter sido diferente se, logo aos nove minutos, em jogada bem tramada pela esquerda, Luciano ou Rigoni tivesse acertado o pé. Luciano parou no goleiro Valle; Rigoni, no travessão.
Pouco depois, após cobrança curta de escanteio e passe rasteiro de Ferreirinha, Luciano falhou na pequena área, sem goleiro. Se era evidente a superioridade tricolor, era necessário também um gol para pôr fogo no confronto. Mas o gol que saiu, aos 41, esfriou as ações e definiu o avanço da formação equatoriana.
O escanteio era a favor do São Paulo. Após a cobrança curta, com uma tentativa de finalização de fora da área e uma de cruzamento bloqueadas, fez-se o contra-ataque. Alzugaray deu um balão para o campo de ataque. A bola estava mais para Bobadilla, mas ele a perdeu para Medina, que saiu na cara de Rafael e marcou.
Enzo Díaz ainda perdeu mais uma boa chance antes do intervalo. Então, Crespo tentou mexer na equipe da casa, colocando um lateral bom em cruzamentos, Maílton, e um atacante com presença de área, Dinenno. Nada funcionou, e a LDU confirmou sua classificação às semifinais, para mais um confronto com um brasileiro.
SÃO PAULO
Rafael; Sabino, Arboleda e Alan Franco (Maílton); Rigoni (Lucca), Pablo Maia, Bobadilla (Dinenno), Rodriguinho (Alisson) e Enzo Díaz; Luciano e Ferreira (Lucas Moura). T.: Hernán Crespo.
LDU
Valle; Adé, Allala e Quiñonez; Quintero, Carlos Gruezo, Cornejo (Minda), VIllamil e Bryan Ramírez (Mina); Alzugaray (Pastrán) e Medina (Estrada). T.: Tiago Nunes.
Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Assistentes: Lubin Torrealba e Alberto Ponte (VEN)
VAR: Juan Soto (VEN)
Gol: Medina (41'/1°T)
Cartões amarelos: Quintero e Cornejo (LDU)
