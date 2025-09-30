É VITÓRIA DO VOZÃAAAO!!!!!Ceará Sporting Club (@CearaSC) September 30, 2025
O Ceará VENCE a equipe do São Paulo e garante +3 pontos importantíssimos fora de casa no Campeonato Brasileiro.
Nosso gol foi marcado por Pedro Henrique.
Vamos JUNTOS jogo a jogo, Nação!
Felipe Santos / Ceará SC#SAOxCSC - 0x1 pic.twitter.com/UpTpWzDWW9
Graças a este triunfo, o Vozão chegou aos 31 pontos, assumindo a 11ª colocação da classificação, e se afastado da zona de rebaixamento da competição (as quatro últimas colocações). Já o Tricolor, após o revés, permanece com 35 pontos, na 7ª posição.
O único gol do confronto saiu aos 10 minutos da etapa final. Matheus Bahia tocou para o meio da área. Alisson conseguiu cortar parcialmente e a bola sobrou para Pedro Henrique, que avançou, driblou o goleiro Rafael e bateu para o fundo do gol vazio.
