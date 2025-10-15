O Tupi inicia, em Juiz de Fora, a disputa do Hexagonal Final do Campeonato Mineiro contra o Novo Esporte. A partida de estreia está marcada para o dia 25 de outubro, às 15h, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, o Helenão.

Na fase de grupos, Tupi e Novo Esporte se enfrentaram logo na estreia do Galo Carijó, empatando por 0 a 0, em Itabirinha. A equipe juiz-forana encerrou a etapa classificatória na primeira colocação do Grupo A, com 12 pontos somados em seis jogos, foram três vitórias e três empates, com 11 gols marcados e 7 sofridos, desempenho que garantiu ao time o segundo melhor aproveitamento geral.

Com a posição alcançada, o Tupi fará três jogos em casa e dois fora no Hexagonal Final.

Tabela de jogos do Tupi no Hexagonal

Em Juiz de Fora

Tupi x Novo Esporte – 25/10, às 15h – Helenão

Tupi x Essube – 08/11, às 15h – Helenão

Tupi x Paracatu – 15/11, às 15h – Helenão

Fora de casa

Coimbra x Tupi – 31/10, às 15h – CT do Coimbra (Contagem)

Boa Esporte x Tupi – 15/11, às 15h – Estádio Coleto de Paula (Ituiutaba)

“Será um Hexagonal muito equilibrado”, avalia Raphael Miranda

O técnico Raphael Miranda destacou a importância do fator casa e a força das equipes classificadas.

“Em Minas, cada viagem pesa, então ter uma partida a mais em casa é uma grande vantagem. Agora é foco total, porque o acesso é o próximo passo. Vai ser um Hexagonal muito pesado, extremamente equilibrado. Quem conseguir uma vitória já pode abrir uma boa vantagem, porque devem ocorrer muitos empates devido ao equilíbrio das equipes. As seis que chegaram são muito fortes, não tem favorita. É difícil fazer qualquer projeção agora”, avaliou o treinador.

Mesmo ciente das dificuldades, o comandante reforçou a confiança no elenco e prometeu uma equipe aguerrida em campo.

“O que eu posso falar para o nosso torcedor é isso: nós vamos ter vontade, raça, e vamos lutar. Vai ser um time de guerreiros do primeiro ao último minuto. Se nós estamos invictos até hoje, é porque esses meninos nunca param de correr”, afirmou Miranda.

Ele também ressaltou o comprometimento do grupo e a mentalidade competitiva que pretende manter durante toda a fase decisiva.

“Essa será a nossa postura no Hexagonal. Vamos lutar muito para conquistar o acesso, muito mesmo. Sabemos que será uma competição difícil, mas estamos preparados para encarar de frente”, finalizou o técnico.

