O JF Vôlei iniciou sua trajetória na Superliga A com derrota para o atual campeão, Sada Cruzeiro, por 3 sets a 1, no Ginásio do Riacho, em Contagem. As parciais foram de 25/20, 25/22, 24/26 e 25/21. O confronto marcou o retorno de Juiz de Fora à elite do vôlei nacional após sete anos.

O Cruzeiro demonstrou superioridade na maior parte do jogo, justificando o favoritismo. A equipe celeste marcou 54 pontos de ataque e 15 de bloqueio, além de se beneficiar dos 32 pontos cedidos pelo JF Vôlei em erros. O time juiz-forano conseguiu reagir no terceiro set, quando venceu com uma boa atuação, mas não manteve o ritmo no quarto.

O oposto Wesleen Soares, maior pontuador do JF Vôlei com 24 pontos, avaliou o desempenho da equipe após a partida em entrevista à GETV, que transmitiu o jogo ao vivo.

“A gente sabe que o Cruzeiro é uma equipe muito forte, muito bem qualificada, campeão mundial, campeão nacional. Faltou virar a chave um pouquinho mais rápido. No primeiro e segundo sets, erramos muito o saque, e isso fez a diferença. Conseguimos nos adaptar ao jogo, e apesar do resultado, dá pra usar isso como experiência e evoluir nos próximos jogos”, afirmou.

FOTO: Agência i7/ Sada Cruzeiro - JF Vôlei estreou na Superliga A após sete anos da sua última participação

A partida também marcou a estreia do ponteiro Luis Joventino com a camisa do JF Vôlei. O atleta, que ficou cinco meses afastado das quadras, marcou 8 pontos e comemorou o retorno.

“Estou bem contente com o meu desempenho, porque depois de cinco meses parado e apenas uma semana de treino, consegui ajudar o time. Tivemos altos e baixos, mas é só o começo e ainda temos muito pela frente”, destacou.

O técnico André Luis reconheceu as dificuldades diante do Sada Cruzeiro, mas ressaltou os pontos positivos e o foco na recuperação.

“Sabíamos que jogar com o Sada seria difícil, mas tivemos oportunidades. Poderíamos ter levado um ponto pra casa, o que seria importante. Agora é trabalhar, corrigir os erros e pensar na próxima partida. A expectativa é fazer um bom jogo em casa contra o Monte Carmelo e contar com o apoio da nossa torcida, nosso sétimo jogador em quadra”, disse.

O diretor Maurício Bara também avaliou o desempenho da equipe de forma positiva.

“Tivemos bons momentos no jogo, apesar de alguns altos e baixos. Saímos com a sensação de que poderíamos ter feito mais, o que é bom, mostra que o time tem potencial. Enfrentamos um grande adversário, mas apresentamos evolução em relação ao Campeonato Mineiro. Agora é buscar um desempenho ainda melhor e lutar por um resultado positivo contra o Monte Carmelo”, concluiu.

O JF Vôlei volta à quadra no próximo domingo (26), às 20h, quando enfrenta o Monte Carmelo, em sua estreia diante da torcida juiz-forana, no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos.

