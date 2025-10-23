O Tupi inicia neste sábado (25), às 15h, a caminhada no Hexagonal Final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. A estreia será contra o Novo Esporte, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, o Helenão. As equipes já se enfrentaram na primeira fase da competição, quando empataram em 0 a 0, em Itabirinha.

Invicto no campeonato, o Galo Carijó chega à fase decisiva com uma campanha sólida: seis jogos, três vitórias e três empates, terminando em primeiro lugar no grupo A e em segundo lugar geral. O desempenho garantiu ao Tupi a vantagem de disputar três partidas em casa e duas fora. Na primeira fase, a equipe conquistou 12 dos 18 pontos possíveis, sendo sete casa e cinco fora.

O técnico Raphael Miranda destacou o equilíbrio do hexagonal e a importância de manter o foco jogo a jogo.

“Vai ser difícil conseguir vencer o jogo e quem vencer vai ter essa vantagem de conseguir saltar na tabela do campeonato. Vejo muito equilíbrio, não vejo nenhuma equipe atrás. Todas as equipes são muito fortes, se prepararam muito para esse momento. Acredito que classificaram as melhores equipes para hexagonal. Tenho certeza que vai ser um hexagonal muito difícil e estamos preparados pra isso”, avaliou.

Sobre o primeiro confronto, Miranda ressaltou que o fato de já conhecer o adversário não torna a partida mais simples.

“É um jogo mais complexo, devido ao adversário nos conhecer também. A nossa equipe evoluiu muito nos últimos jogos e a equipe deles também. Eu tenho certeza que vai ser um jogo muito duro, um hexagonal muito complicado, muito disputado do primeiro ao último jogo”, disse.

O treinador também comentou sobre o trabalho defensivo e o estilo ofensivo da equipe, que marcou onze gols e sofreu sete, fechando a primeira fase com um saldo de quatro gols.

“já fizemos oito sessões de treino, sendo cinco voltadas pra fase defensiva. Então trabalhamos para corrigir o que tiver que corrigir e isso está dentro do nosso modelo de jogo. Nossa equipe é uma equipe ofensiva, que propõe o jogo, que busca o gol. Temos uma média de quase dois gols feitos por jogo e um sofrido. Se continuar assim, nós vamos conquistar o acesso. Então, ajustamos o time, mas sem deixar essa veia, essa ênfase que a gente tem na fase ofensiva também.”, afirmou Miranda.

Entre os reforços do elenco para a reta final está o volante Figueiredo, que destacou a importância do entrosamento e do apoio da torcida.

“A gente vem no modelo tático um pouco diferente, eles marcam mais no individual e o Rafael vem trabalhando algumas variações. Vamos entrar no jogo focados e se a gente aplicar o que a gente treinou durante a semana com certeza vamos ter um resultado positivo. A torcida do Galo Carioca é excepcional, dá um apoio muito grande durante a partida e com certeza vai nos ajudar a conseguir a vitória”, disse.

O atacante colombiano Juan Mosquera, também falou sobre a expectativa para a fase decisiva.

“É um momento que todo jogador espera. Estamos com a cabeça boa, focados e trabalhando forte. Sei que os gols virão se mantivermos essa dedicação. A bola aérea é uma das minhas características, e vamos buscar aproveitar isso ao máximo”, afirmou o colombiano.

A torcida do Carijó poderá acompanhar a primeira partida com ingressos a R$20 a inteira e R$10 a meia-entrada. A venda antecipada ocorre até sábado, às 11h, e a bilheteria do estádio funcionará a partir das 13h30, apenas em dinheiro. Os portões abrem às 13h30, e haverá linha especial, 517, com destino ao estádio.

Tabela de jogos

Em Juiz de Fora

Tupi x Novo Esporte – 25/10, às 15h – Helenão

Tupi x Essube – 08/11, às 15h – Helenão

Tupi x Paracatu – 15/11, às 15h – Helenão

Fora de casa

Coimbra x Tupi – 02/11, às 10h – CT do Coimbra (Contagem)

Boa Esporte x Tupi – 22/11, às 15h – Estádio Coleto de Paula (Ituiutaba)

Tags:

B | Esporte | Tupi