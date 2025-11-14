O Tupi entra em campo neste sábado (15), às 15h, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, para enfrentar o Paracatu pela penúltima rodada do hexagonal final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. O confronto marca a despedida do Galo Carijó da torcida em 2026 e representa a chance de manter vivo o sonho, ainda matemático, do acesso ao Módulo II.

O Tupi ocupa a 5ª colocação, com 3 pontos, tendo vencido apenas uma das três partidas do hexagonal e marcado dois gols. O Paracatu é o 4º colocado, com 4 pontos, atrás de Boa, 5, Novo Esporte, 6, e Coimbra, líder com 7 pontos. O Essube é o lanterna, sem pontuar. Jogando em Juiz de Fora na temporada, o Tupi soma cinco partidas: Três vitórias, um empate e uma derrota, com 7 gols marcados e 7 sofridos.

“Vamos lutar até o final”, diz Raphael Miranda

O técnico Raphael Miranda destacou o bom nível de preparação ao longo da semana e reforçou a dedicação do grupo, mesmo diante das dificuldades enfrentadas desde o início da competição.

“Nosso grupo é muito trabalhador. Os meninos são dedicados e vamos lutar até o final pelo nosso sonho de acesso. Corrigimos erros do último jogo e analisamos os pontos fortes e fracos do adversário. Estamos preparados para fazer um grande jogo”, afirmou.

Antes de assumir o Tupi, Raphael teve passagens por clubes tradicionais de Goiás. No Atlético Goianiense, trabalhou nas categorias de base, no Vila Nova, foi auxiliar técnico e também treinador das equipes de base, e no Trindade, seu último clube antes de chegar a Juiz de Fora. Pelo Trindade, disputou a Segunda Divisão do Campeonato Goiano, somando 9 jogos, com 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, além de 14 gols marcados e 11 sofridos. O treinador deixou a equipe antes do fim da competição, após derrota por 2 a 1 para o Rio Verde. Em sua primeira experiência fora de seu estado, Miranda avaliou positivamente o trabalho realizado até aqui.

“Foi uma missão muito difícil montar o elenco, mas conseguimos formar um grupo de caráter, trabalhador. Classificamos a primeira fase em primeiro da chave e chegamos vivos na reta final. Queria mais, claro, mas estou muito satisfeito com a evolução dos atletas”, afirmou.

O treinador também falou sobre o ambiente interno e o relacionamento com os jogadores.

“Sou o pai deles. Cobrança alta, mas com diálogo. Trabalho em duas vertentes: O resultado esportivo e a evolução individual de cada atleta. Hoje chegamos ao melhor momento da competição. Pena o campeonato ter poucos jogos”.

Miranda aproveitou para agradecer a torcida, que enfrentou uma chuva intensa na última partida.

“O torcedor está machucado pelos últimos anos, mas tem nos apoiado. Peço que vá ao estádio, porque entrega e luta não vão faltar. Se no final o resultado não vier, podem ter certeza que demos a vida pelo Tupi".

Caniato celebra pênalti defendido e convoca torcida

Herói da vitória sobre o Essube, o goleiro Caniato destacou a confiança do grupo.

“Fizemos um excelente jogo e fomos eficientes. O pênalti coroou o trabalho. Vamos chegar fortes no sábado para conquistar os três pontos e manter total chance de acesso”, disse, reforçando o convite para os torcedores.

Autor do gol da última partida, Lucas Inácio ressaltou a importância do resultado e da semana de ajustes.

“Consegui ser feliz na finalização, mesmo com tanta chuva. Fizemos um bom jogo e seguimos vivos na competição. Corrigimos erros e reforçamos acertos. Enquanto tiver 1%, vamos correr por essa camisa".

Tags:

acesso | B | campeonato | campeonato mineiro | Coimbra | De | Esporte