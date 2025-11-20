O Corinthians contou com o brilho do holandês Memphis Depay e do centroavante Yuri Alberto para derrotar o São Paulo por 3 a 1, na noite desta quinta-feira (20) em Itaquera, em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

VENCE O SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA!!!



AO LADO DA FIEL, O TIME DO POVO SOMOU 3 NO BRASILEIRÃO NO MAJESTOSO!



Corinthians 3 1 São Paulo



Yuri Alberto

A vitória no Majestoso foi importante para o Timão alcançar os 45 pontos, assumindo a 10ª colocação da classificação e se afastando da zona do rebaixamento. Já o Tricolor Paulista viu diminuírem as possibilidades de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores, pois permaneceu com 45 pontos, mas na 9ª posição.

Corinthians dominante

Jogando em casa, a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior foi muito melhor na etapa inicial, aplicando uma grande pressão na defesa adversária, que, aos 25 minutos, vacilou e cometeu um pênalti. Yuri Alberto foi para a cobrança e não falhou diante do goleiro Rafael para abrir o placar.

Logo nos primeiros movimentos da etapa final a equipe de Hernán Crespo mudou sua postura e deu a impressão de que poderia buscar uma virada, em especial após o gol de cabeça do atacante chileno Tapia aos oito minutos.

Porém, o Timão contava no banco com o talento de Memphis Depay. E o holandês entrou no gramado aos 17 minutos e não demorou a desequilibrar o confronto. Aos 38 minutos, o camisa 10 do Corinthians aproveitou falha da defesa adversária para dominar a bola, se livrar da marcação de Sabino com um drible desconcertante e bater colocado para marcar um belo gol.

O tento do holandês animou de vez o time do Parque São Jorge, que chegou ao terceiro aos 43 minutos, quando Yuri Alberto aproveitou bola que sobrou viva na área para dar números finais ao marcador.

