(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo informou, nesta quarta-feira (26), que o volante Luan passou por uma O QUE ACONTECEU

O procedimento aconteceu no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e Luan já recebeu alta para seguir tratamento no CT da Barra Funda.

O camisa 33 está fora de ação desde o dia 25 de setembro, quando teve diagnosticada uma lesão muscular no adutor, e só deve retornar em 2026.

DESFALQUES NA RETA FINAL

Luan é apenas mais um na grande lista de desfalques do Tricolor. Para o jogo contra o Fluminense, nesta quinta-feira, a tendência é que o técnico Hernán Crespo não conte com até 14 atletas.

A partida pela 36ª rodada do Brasileirão vale a vida do São Paulo na luta por vaga ao G7. O time está sete pontos atrás do Flu na tabela e precisa vencer para ficar em distância atingível em duas rodadas para sonhar com vaga na pré-Libertadores.

O cenário mais possível, no entanto, é que o São Paulo brigue por manter o oitavo lugar e torça para Cruzeiro ou pelo próprio Fluminense na Copa do Brasil.

A bola rola para o jogo entre tricolores às 20h (de Brasília), no Maracanã. Jogo terá transmissão do Premiere.

Tags:

Luan | São Paulo