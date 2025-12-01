A Federação Paulista de Futebol (FPF) sorteou os grupos e as cidades sedes da Copinha 2026 na última quarta-feira (26). O Athletic está no Grupo 7, que terá como sede Assis e os adversários da primeira fase serão: Assisense/SP, dono da casa e campeão da Série B do Paulista Sub-20, Guarani/SP, semifinalista do Paulistão Sub-20, eliminado pelo São Paulo, e Naviraiense/MS, vice-campeão estadual Sub-20.

A equipe de São João del Rei participa pela primeira vez da competição e recoloca a Zona da Mata mineira no torneio após seis anos. A última presença da região foi com o Tupi, em 2020, eliminado na terceira fase pelo Athletico-PR. A edição de 2026 começa no dia 2 de janeiro, com 128 clubes divididos em 32 grupos.

“Copa do Mundo da categoria”

O diretor-geral da base do Athletic, Carlos Murillo, ressalta que a classificação representa um marco para o clube e para a região. “A Copinha é considerada a Copa do Mundo da categoria. A permanência na Série B do profissional e a disputa da Copinha pela primeira vez nos consolida no cenário nacional. Que isso possa ser recorrente nos próximos anos".

Murillo explica ainda que o clube adotou um perfil ousado para a montagem do elenco. Em vez de preencher a equipe com jogadores próximos do limite de idade, o Athletic deve utilizar majoritariamente atletas nascidos entre 2007 e 2009, apesar de o regulamento permitir jogadores de 2005 a 2010. “Ao contrário do que muitos pensam, a maturação vem da experiência e não da idade. Vamos com atletas novos para maturá-los, dar vivência, e para que estejam preparados para servir ao profissional”.

O dirigente afirma que o clube mira visibilidade para seus talentos, tanto no mercado brasileiro quanto internacional. “Alguns atletas jovens estrearam no profissional este ano, fizemos bons jogos no Mineiro. Isso chama atenção de scouts de fora e observadores do Brasil. Temos um bom trabalho de formação, ainda longe do ideal, mas no caminho".

Planejamento operacional

A logística está em preparação. O Athletic ainda aguarda a Federação Paulista indicar hotel e divulgar a tabela detalhada. Após a definição, o supervisor da categoria sub-20 viaja para Assis para visitar instalações, campo de treinamento e espaços de recuperação. “Se o jogo for no dia 3, viajamos um dia antes, descansamos e nos preparamos. Queremos entregar a melhor organização possível para nossos atletas e fazer uma boa competição”, afirma Murillo.

Desenvolvimento como premissa

O técnico Allan Santhiago destaca o peso do grupo e o caráter formativo da participação. “O Guarani tem tradição e processo forte de base. O Naviraiense vem em desenvolvimento. E sabemos a força do time da casa. Mas nosso objetivo não é só pensar nos adversários, e sim no nosso desenvolvimento como equipe e como pessoas”.

Com experiência na Copinha, Allan lembra que a competição envolve fatores além da técnica. “A Copinha é multifatorial. Pode ser o clima, o campo, a torcida, a cidade. Hoje a competição permite variantes de partida muito grandes. Precisamos solidificar processos, otimizar atletas e envolver todo o staff para decisões assertivas”.

Observação total do elenco

O elenco ainda não está fechado. Segundo o treinador, o clube adotou a estratégia de dar oportunidade a todos os atletas antes de definir os nomes finais inscritos.

“Estamos na segunda semana de trabalho desde que assumimos. Queremos ver todo mundo, diminuir a margem de erro e escolher quem está mais preparado para o momento. O clube alcançou um grande marco ao se classificar. Todos têm mérito nisso", finaliza.

Tags:

Copinha