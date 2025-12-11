A fase final da terceira edição da Copinha Feminina tem início nesta sexta-feira (11). Às 15h (horário de Brasília), São Paulo e Grêmio duelam no Canindé pelas quartas de final do torneio sub-20, que é disputado na capital paulista.

Os outros jogos serão no sábado (12). Às 10h, o Flamengo mede forças com a Ferroviária no Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador (Ceret). O Fluminense, atual campeão, vai a campo às 11h, na Ibrachina Arena, contra o Santos, a quem já enfrentou na fase de grupos. Por fim, às 18h, novamente no Ceret, Internacional e Corinthians definem a última vaga às semifinais.

Os confrontos foram definidos com base nas campanhas gerais das equipes. O melhor desempenho enfrenta a pior campanha entre os classificados, o segundo time com o rendimento mais positivo pega o sétimo e assim sucessivamente.

A primeira fase chegou ao fim na quarta-feira (10). Primeiro campeão da Copinha Feminina, o Flamengo garantiu a ponta do Grupo A - Pau Brasil, disputado no Ceret, ao golear o Criciúma por 7 a 1. Mesmo placar da vitória do Corinthians sobre o Aliança-GO. Rubro-Negro e Timão somaram sete pontos, mas o time carioca ficou na liderança pelo saldo de gols. A equipe paulista avançou como uma das melhores segundas colocadas.

Pelo Grupo E - Embaúba, com sede na Ibrachina Arena, Fluminense e Santos empataram sem gols. Ambos foram a sete pontos, com as tricolores à frente no saldo. As Sereinhas da Vila se garantiram como uma das melhores segundas. No outro jogo desta chave, o Sport fez 4 a 0 no Vila Nova.

Na terça-feira (9), Inter e Ferroviária se garantiram nas quartas ao terminarem o Grupo B - Jequitibá Rosa, realizado no Estádio Nicolau Alayon, em primeiro e segundo lugares, respectivamente. As Gurias Coloradas ficaram na liderança pelo saldo graças ao triunfo por 8 a 0 sobre o Minas Brasília. As Guerreirinhas Grenás também golearam: 4 a 0 sobre o Centro Olímpico.

No mesmo dia, o Grêmio assegurou a ponta do Grupo D - Araucária, sediado no Ceret, ao fazer 2 a 0 na União Desportiva Alagoana (UDA). As Mosqueteiras finalizaram a chave com sete pontos, um a mais que o Botafogo, que venceu o Palmeiras, também por 2 a 0. A pontuação das Gloriosas, porém, não foi suficiente para garanti-las na fase final.

Ainda na terça, o São Paulo cravou a melhor campanha da primeira fase ao superar o Red Bull Bragantino por 1 a 0 e terminar o Grupo C - Ipê Amarelo, no Canindé, com nove pontos e 100% de aproveitamento. O segundo lugar da chave ficou com o América-MG, que fez 4 a 0 no Remo. Com quatro pontos, as Spartanas deram adeus à competição.

