SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense realizou uma sondagem junto ao São Paulo para tentar contar novamente com o lateral-direito Maílton, de 27 anos, por empréstimo. Neste primeiro momento, porém, a diretoria são-paulina não demonstra interesse no modelo de negociação proposto pelo clube catarinense, já que o jogador segue nos planos para a próxima temporada.

Maílton foi anunciado pelo São Paulo em setembro, após se destacar justamente na Chapecoense, onde atuava por empréstimo junto ao Metalist, da Ucrânia. O bom rendimento com a camisa alviverde chamou a atenção do Tricolor Paulista, que fechou a contratação do lateral em definitivo, com contrato válido até o fim de 2027.

Apesar da aposta a médio e longo prazo, Maílton ainda não conseguiu conquistar espaço na equipe comandada por Hernán Crespo. Até o momento, o lateral soma 10 partidas pelo São Paulo, sem conseguir se firmar como titular. Internamente, porém, a diretoria são-paulina mantém confiança no jogador e conta com ele no planejamento da temporada, projetando uma rotação na lateral direita ao lado de Maik e do experiente Cédric Soares.

Do lado da Chapecoense, o interesse se justifica pela excelente fase vivida por Mailton durante sua passagem recente pelo clube. Na temporada de 2025, o lateral teve números expressivos: sete gols e nove assistências em 30 jogos, desempenho incomum para a posição e que o consolidou como uma das principais peças do time.

De volta à elite do futebol brasileiro, a Chape busca recontratar o lateral. A possível negociação, porém, dependerá de uma mudança de cenário no São Paulo ou de um novo formato que agrade os envolvidos.

Empréstimo | São Paulo