A mineira de Mercês, Amanda Oliveira, fechou a edição histórica da Corrida Internacional de São Silvestre com um desempenho de destaque, sétimo lugar na classificação geral e segunda melhor brasileira da prova. O resultado representa a melhor colocação da atleta na tradicional corrida de 15 km disputada em São Paulo e confirma a excelente fase vivida ao longo da temporada.

Em relato ao Portal Acessa.com, Amanda destacou a emoção pelo desempenho e fez um balanço positivo do ano. Segundo a atleta, 2025 foi marcado por regularidade e evolução em diferentes distâncias, com presença constante no top 5 em provas de 5 km, 10 km, cross country e meia maratona, além de resultados expressivos como o título da Volta Internacional da Pampulha e o resultado histórico na 100ª edição da São Silvestre. A temporada também foi coroada pela quebra de diversos recordes pessoais.

“Finalizar a São Silvestre como sétima colocada geral e segunda brasileira é motivo de muita alegria e emoção. Consegui bater meu recorde pessoal e alcançar minha melhor colocação na prova”, afirmou Amanda. A atleta também destacou o alto nível técnico da competição e a complexidade do percurso, conhecido pelas constantes mudanças de ritmo e pela subida decisiva no trecho final.

Apesar da satisfação com o resultado, Amanda deixou claro que segue ambiciosa. “A gente nunca fica totalmente satisfeita, sempre quer mais. É uma prova muito estratégica e difícil, mas não tenho nada a lamentar. É continuar trabalhando, treinando e me dedicando, porque sei que ainda tenho muito a evoluir”, completou.

Com uma trajetória construída com disciplina, sacrifício e fé, Amanda Oliveira encerra 2025 como um dos principais nomes do atletismo brasileiro. A atleta já projeta novos desafios e mira uma temporada ainda mais forte. “2025 foi incrível e 2026 vai ser ainda melhor”, concluiu.

