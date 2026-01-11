O meia Max Alves, de 24 anos, natural de Juiz de Fora (MG), é o novo reforço do Sport Recife para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador chega ao clube pernambucano por empréstimo com opção de compra, com contrato válido até o fim de novembro. A chegada do atleta a Recife está prevista para esta segunda-feira (12), quando dará início aos trâmites finais antes de ser integrado ao elenco rubro-negro.

A negociação foi fechada nos últimos dias e contou com participação decisiva de Hudson, gerente de futebol do Sport. O projeto apresentado pela diretoria rubro-negra foi determinante para a escolha do jogador. Pessoas próximas ao atleta destacam que a estrutura do clube e o cuidado prometido ao longo da temporada pesaram na decisão.

Nos bastidores, Max demonstrou grande entusiasmo com o novo momento da carreira e vê a temporada como uma oportunidade de recomeço. De acordo com a fonte, o meia destacou estar “muito feliz neste novo ciclo, neste novo desafio e nesta nova temporada”, além de projetar “um ano de 2026 com muitas conquistas, muito trabalho e desafios positivos”.

A mesma fonte relatou que o atleta também se mostrou satisfeito por vestir a camisa rubro-negra. Max teria afirmado que está “muito feliz por vestir essa camisa” e que espera se integrar rapidamente ao clube, aos companheiros e ao grupo, colocando-se à disposição para contribuir dentro e fora de campo.

Ainda conforme o relato, o jogador teria reforçado que 2026 será um ano de muito trabalho, com foco em alcançar a Série A e ajudar o clube a retornar ao lugar de onde, na avaliação dele, não deveria ter saído.

Revelado em Juiz de Fora, o jogador ganhou projeção nacional na Copinha de 2020, torneio que mudou os rumos de sua carreira. A boa atuação na competição abriu portas para o Flamengo, onde chegou ao time profissional, além de uma passagem fora do país e, mais recentemente, pelo Cuiabá.





