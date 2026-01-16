São Paulo vem se consolidando como principal palco de competições da modalidade. Em 2019, a cidade recebeu o Mundial de skate park no Parque Villa-Lobos e Mundial de street no Anhembi. A cidade também sediou nos últimos três anos a final da Street League Skateboarding (SLS), a principal liga mundial do street. A escolha da capital como sede do Mundial, é resultado da parceria entre a World Skate e a Skate Total Urbe (STU) que organiza o principal circuito de skate o Brasil.

"Juntos [World Skate e STU], colaboraremos em um ciclo muito forte para {a Olimpíada] Los Angeles 28, porque acreditamos, e as duas últimas Olimpíadas reforçam isso, que o skate é hoje um dos principais esportes de entretenimento do mundo", pontuou Diogo Castelão, fundador da STU.

Participam do Mundial os 30 melhores atletas no ranking da World Skate do dia 31 de dezembro de 2025. Na lista das mais bem ranqueadas no street feminino estão Rayssa Leal e Pâmela Rosa. Já no masculino, estão Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo, Wallace Gabriel e Ivan Monteiro.

Entre os brasileiros que se destacam entre os 30 melhores do mundo no park estão Augusto Akio, Pedro Barros, Luigi Cini, Pedro Quintas, Pedro Carvalho, Gui Khury, Luiz Francisco e Kalani Konig. Na lista estão Raicca Ventura, Isadora Pacheco, Dora Varella, Fernanda Tonissi e Yndiara Asp.

Além dos relacionados entre os 30 primeiros do ranking, cada país poderá inscrever até três skatistas em cada gênero tanto no street quanto no park.

