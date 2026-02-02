SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Besiktas, da Turquia, definiu que não avançará com proposta por Pablo Maia neste início de ano.
O UOL apurou que o clube turco mantinha contato pelo volante há vários meses. Não houve nenhuma proposta oficializada.
Maia foi envolvido em uma negociação por troca com o Botafogo, no início deste ano. Com o transfer ban atingindo o clube carioca, no entanto, as conversas foram encerradas.
Desde então, Pablo Maia vem tendo dificuldades para recuperar espaço no Morumbis. Atualmente, o meio-campo preferido pelo técnico Hernán Crespo tem Bobadilla, Marcos Antônio e o recém-chegado Danielzinho.
O volante de 24 anos passou metade da temporada passada fora de ação após passar por uma cirurgia ligamentar no tornozelo direito, consequência de uma torção sofrida no início do ano.
Cria da base do clube, Maia tem contrato até dezembro de 2029.