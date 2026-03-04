A Prefeitura de Juiz de Fora publicou nessa terça-feira (3) o edital do Programa Bolsa Atleta 2026. Ao todo, serão oferecidas 60 bolsas para atletas, paratletas, treinadores e equipes que representam o município em competições. As bolsas estão distribuídas nas categorias Individual, Coletiva, Estudantil e Técnica.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela plataforma PJF Ágil, entre 0h desta quarta-feira (4) e 23h59 do dia 10 de março de 2026. O edital estabelece os critérios de participação, a documentação necessária e as regras para prestação de contas.

Os recursos poderão ser utilizados para custear despesas como alimentação, hospedagem, transporte, uniformes e materiais esportivos, com o objetivo de viabilizar a participação em competições.

Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Marcelo Matta, o programa é considerado estratégico para manter atletas da cidade em atividade e garantir presença em disputas nacionais.

Nos próximos dias, a secretaria deve promover um encontro para esclarecer dúvidas e orientar interessados. A sede da pasta funciona na Rua Custódio Tristão, nº 11, no bairro Santa Terezinha.

