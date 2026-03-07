A maranhense Rayssa Leal, de 18 anos, assegurou neste sábado (7) a classificação à final do street feminino do Campeonato Mundial de skate, em São Paulo e ficou perto de faturar o título pela terceira vez na carreira os primeiros foram em 2022 e 2024 . Rayssa avançou com a segunda melhor nota (142.52) a primeira foi da japonesa Coco Yoshizawa (146.07). O Mundial encerra a temporada 2025 da Federação Internacional de Skate (World Skate) e conta pontos para o ranking olímpico dos Jogos de Los Angeles 2028.

A brasíleira será a única representante do país na decisão por medalhas, que reunirá com outras sete competidoras (quatro japonesas, duas chinesas e uma francesa). A compatriota Gabi Moreto chegou a disputar a semifinal, mas terminou em 12º lugar, com nota de 102.22 pontos. A final do street feminino está programada para às 11h15 (horário de Brasília) deste domingo (8), no Parque Cândido Portinari, na capital paulista.

Antes, às 8h40, haverá a retomada da segunda bateria das semifinais do street masculino, interrompida devido aos fortes ventos neste sábado (7) em São Paulo. Dois brasileiros tinham chances de avançar à final antes da interrupção: Wallace Gabriel, que ocupa a segunda posição com nota 145.41 e Gabryel Aguilar, na sétima colocação com 104.91. Os demais competidores do país estavam fora da zona de classificação: Ivan Monteiro (51.48) e João Lucas (33.38).

Finalistas do street feminino

Yoshizawa Coco (JPN) 146.07

Rayssa Leal (BRA) 142.52

Matsumoto Ibuki (JPN) 135.82

Zhu Yuanling (CHN) 133.91

Nakayama Funa (JPN) 132.88

Cui Chenxi (CHN) 132.23

Lucie Schoonheere (FRA) 129.49

Onishi Nanami (JPN) 129.47

Tags:

Los Angeles 202 | maranhense | Mundial de Skate | ranking olímpico | Rayssa Leal | São Paulo | tricampeonato