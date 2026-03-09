São Paulo comunica saída de Hernán CrespoSão Paulo FC (@SaoPauloFC) March 9, 2026
O São Paulo Futebol Clube definiu nesta segunda-feira (09) a saída do técnico Hernán Crespo. Também deixam o clube os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de pic.twitter.com/LJtF2bFN5M
O São Paulo deseja sucesso para Hernán Crespo e sua comissão técnica na sequência de suas carreiras, diz a nota divulgada pela equipe.
Esta era a segunda passagem de Crespo pelo São Paulo. Ela teve início em julho de 2025. No período o argentino comandou a equipe em 46 jogos, com 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas.
