VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMOS pic.twitter.com/aFlZkzf3NFSão Paulo FC (@SaoPauloFC) March 13, 2026
Após este triunfo, a equipe do Morumbi chegou aos 13 pontos assumindo a ponta isolada da classificação. Já a Chape permaneceu com cinco pontos, caindo para a 12ª colocação.
Após um primeiro tempo sem gols, o triunfo do São Paulo começou a ser construído logo no primeiro minuto da etapa final, com Luciano de cabeça após cruzamento de Marcos Antônio. Aos 14 o centroavante argentino Calleri deu números finais ao marcador.
Vasco bate Palmeiras
Um resultado que beneficiou muito o São Paulo foi a vitória de 2 a 1 do Vasco sobre o Palmeiras no estádio de São Januário. Este resultado deixou o Verdão com 10 pontos na vice-liderança e levou o Cruzmaltino à 15ª colocação com quatro pontos.
O VASCO É O TIME DA I!Vasco da Gama (@VascodaGama) March 13, 2026
O VASCO É O TIME DO !
Com gols de Thiago Mendes e Cuiabano, o Vasco vence o Palmeiras de virada em São Januário!
VAS21PAL#Brasileirão2026#VascoDaGama pic.twitter.com/hn1rOGshTZ
O argentino Flaco López abriu o placar para o Palmeiras, enquanto Thiago Mendes e Cuiabano garantiram a virada do Vasco, que contou com a estreia do técnico Renato Gaúcho.
Outros resultados:
Remo 0 x 2 Fluminense
Grêmio 1 x 1 Bragantino
Tags:
campeonato brasileiro | chapecoense | Esportes | futebol | Palmeira | São Paulo | Vasco