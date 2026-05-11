RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Damián Bobadilla, do São Paulo, foi denunciado pela procuradoria do STJD pelo gesto feito na comemoração do primeiro gol do São Paulo contra o Corinthians.

A jogada chegou a ser avaliada pela arbitragem no VAR, mas o árbitro Anderson Daronco decidiu não aplicar qualquer cartão.

Mas no tribunal, Bobadilla foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de agir de forma contrária à ética desportiva) e pode ser suspenso de um a seis jogos.

A procuradoria entendeu que o gesto foi, sim, obsceno.

"O fato de encostar ou não na genitália não retira o cunho sexual e desrespeitoso praticado pelo atleta do São Paulo", diz um trecho da denúncia contra o jogador. A peça foi assinada pelo procurador Eduardo Ximenes.

Além de Bobadilla, o jogo resultou na denúncia contra o Corinthians, por causa do arremesso de objetos no gramado durante a comemoração justamente desse gol são-paulino.

Outro ponto no qual o time da casa foi enquadrado foi o arremesso de bobinas de papel no campo, o que gerou atraso para reiniciar a partida. Esses dois fatos foram enquadrados no artigo 213 (desordem na praça desportiva).

O Corinthians também pode ser multado por causa do uniforme cinza usado pelo goleiro Hugo Souza, que gerou confusão visual.

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