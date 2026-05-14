RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Damián Bobadilla, do São Paulo, foi absolvido no STJD, após denúncia por conta do gesto que fez na comemoração do primeiro gol tricolor no clássico contra o Corinthians.

Bobadilla não foi expulso no jogo, mesmo após a jogada ser revisada no monitor do VAR pelo árbitro Anderson Daronco. O juiz chegou a mencionar que não considerou o ato como gesto obsceno porque o paraguaio não encostou na genitália.

Ao ser denunciado no STJD, Bobadilla poderia ser suspenso por até seis jogos. Mas os auditores da Terceira Comissão Disciplinar entenderam que não deveriam reavaliar a decisão de campo do árbitro.

"O lance não escapou da revisão da arbitragem. O árbitro ouviu a equipe de vídeo e anunciou a decisão de não aplicar cartão. Não verifico notório equívoco. A intervenção da Justiça Desportiva neste caso exigiria erro incontroverso na decisão do campo", disse o relator do caso, o auditor Pedro Gonet, que foi seguido pelos demais integrantes da comissão.

Por ter sido em primeira instância, a decisão desta quinta-feira (14) cabe recurso ao Pleno.

E O CORINTHIANS?

O Corinthians também foi alvo de denúncia nesse mesmo processo.

Foi multado em R$ 4 mil por atraso no jogo.

Condenado a multa de R$ 20 mil pelo arremesso de bobinas

Foi absolvido pelos arremessos de objetos durante a comemoração de gol do São Paulo, já que os autores foram identificados e conduzidos à polícia.

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