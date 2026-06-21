Às 16h, a Bélgica enfrenta o Irã, em Los Angeles. Mais tarde, às 19h, o Uruguai encara Cabo Verde, em Miami. O jogo entre Nova Zelândia e Egito será em Vancouver, às 22h.
Jogos deste domingo, 21 de junho
13h - Espanha x Arábia Saudita (Grupo H)
16h - Bélgica x Irã (Grupo G)
19h - Uruguai x Cabo Verde (Grupo H)
22h - Nova Zelândia x Egito (Grupo G)
Grupo G
Classificação após a primeira rodada:
Bélgica - 1 ponto
Irã - 1 ponto
Egito - 1 ponto
Nova Zelândia - 1 ponto
O Grupo G chega à segunda rodada com as quatro equipes tendo a mesma pontuação, após os empates em 1 a 1, entre Bélgica e Egito; e em 2 a 2, entre Irã e Nova Zelândia.
O fato de nenhuma seleção ter conseguido abrir vantagem embola o grupo, aumentando a importância dos jogos deste domingo para a definição da tabela.
Com um histórico recente bastante consistente em competições internacionais, a Bélgica enfrenta o Irã, equipe que costuma apresentar forte organização defensiva.
No outro confronto, Egito e Nova Zelândia também fazem um duelo direto, na disputa por vaga na próxima fase.
A equipe africana aposta na solidez tática e em valores individuais no setor ofensivo, enquanto a seleção da Oceania tende a priorizar o sistema defensivo.
Grupo H
Classificação após a primeira rodada:
Espanha - 1 ponto
Cabo Verde - 1 ponto
Arábia Saudita - 1 ponto
Uruguai - 1 ponto
A chave H também chega à segunda rodada com equilíbrio, após empate nos dois jogos da estreia. Espanha e Cabo Verde, pelo placar de 0 a 0; Arábia Saudita e Uruguai, em 1 a 1.
O cenário, portanto, mantém aberta a disputa pelas vagas na próxima fase.
A Espanha, uma das favoritas não só do grupo, mas também ao título, tende a fazer um jogo de controle da posse de bola para impor seu ritmo de jogo.
Já a Arábia Saudita deve adotar uma postura de cautela, evitando se expor a riscos diante de um time tecnicamente superior, como é o caso.
No outro confronto, o favoritismo uruguaio se deve não apenas ao elenco, mas também à tradição desse país em copas do Mundo.
Após o heroico empate diante da Espanha, Cabo Verde entrará em campo na expectativa de repetir o bom desempenho defensivo, em especial com seu goleiro Vozinha, apelido de Josimar José Évora Dias. Ele foi o nome do jogo de estreia, com suas defesas parando o ataque espanhol.
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