A exatamente um ano da data de início da Copa do Mundo de futebol feminino, que será sediada pelo Brasil em 2027, a capital paulista recebeu nesta quarta-feira (24) um mural criado pela artista visual Aline Bispo para animar a torcida pela seleção.

Localizada na Rua Mário de Alencar, próxima ao Beco do Batman, na Vila Madalena, na Zona Oeste de São Paulo, a obra faz parte de uma série de intervenções artísticas realizadas nas oito cidades-sede da competição.

A artista contou que a inspiração foi pensar na Copa Feminina como um momento épico e relacionar o esporte às mulheres que sonham e inspiram outras meninas e mulheres a acreditarem que podem ser e fazer o que desejarem.

Eu trago elementos que são essas mulheres celebrando e comemorando, pensando não só no gol, mas em tudo o que atravessa o futebol feminino. As espadas de São Jorge são um elemento que uso bastante no meu trabalho, então, quis colocar para deixar minha identidade presente, explicou Aline à TV Brasil.



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A artista é reconhecida por sua pesquisa sobre miscigenação, gênero e sincretismos religiosos e étnicos no Brasil. Transitando entre as artes visuais, a literatura, a moda e o design, Aline tem obras em importantes coleções nacionais.

Sua trajetória inclui trabalhos para grandes instituições culturais e marcas brasileiras, além de uma atuação marcante na criação de murais que conectam arte, memória e representatividade.

Além de São Paulo, as cidades de Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre também receberam um painel que traduz a paixão pelo futebol por meio da arte, sempre sob uma perspectiva feminina.

Todas as peças retratam a emoção coletiva das torcidas, momentos épicos dentro de campo e elementos que revelam a identidade cultural de cada território.

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Copa do Mundo 202 | copa do mundo feminina | futebol feminino | São Paulo