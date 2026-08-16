O São Paulo se igualou ao Corinthians na ponta da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. Neste domingo (16), as Soberanas venceram o Botafogo por 5 a 1, de virada, no Nilton Santos, pela 16ª e penúltima rodada da primeira fase. Atransmitiu ao vivo a partida no Rio de Janeiro.

As anfitriãs saíram na frente aos quatro minutos do primeiro tempo, com Ellen. Ela dividiu com a zagueira Tayla na área e a bola passou entre as pernas da goleira Carlinha.

A vantagem, porém, durou apenas um minuto. Aos cinco, Serrana cruzou pela direita, na linha de fundo, e a também atacante Crivelari empatou. A virada saiu aos 12, novamente com Crivelari, de cabeça, após cobrança de falta pela direita.

Na segunda etapa, aos 28 minutos, a volante Karla Alves bateu de primeira, da entrada da área, no ângulo da goleira Michelle.

Nos acréscimos, aos 47 minutos, a lateral Clara apareceu pela esquerda e cruzou para a atacante Mylena Carioca concluir. Em seguida, a meia Vi Amaral fechou a goleada, fazendo o primeiro gol dela no profissional.

Disputa pela liderança

As paulistas chegaram aos mesmos 38 pontos do Timão, que segue na ponta devido ao saldo de gols, por 26 a 19.

A definição de quem termina a primeira fase na liderança ficou para o próximo sábado (22), com todos os jogos da 17ª e última rodada iniciando às 18h (horário de Brasília). As tricolores recebem o Mixto no Morumbis, enquanto as alvinegras têm o Internacional pela frente no Parque São Jorge, também em São Paulo.

O Botafogo, por sua vez, complicou-se na luta pela permanência na Série A1. As Gloriosas, que não vencem desde a primeira rodada, seguem na 18ª e última posição, com cinco pontos. No sábado que vem, o time carioca vai até Porto Alegre enfrentar o Grêmio no Passo d'Areia.

Como as duas últimas colocadas caem à Série A2 (segunda divisão), as alvinegras, além de vencerem na capital gaúcha, terão que torcer contra Vitória e América-MG. As duas equipes somam sete pontos, mas as mineiras ficam a frente, em 16º, fora da zona de rebaixamento (o Z-2), pelo saldo de gols (-24 a -29).

Na rodada final, as rubro-negras de Salvador recebem o Santos no Barradão. Já as Spartanas enfrentam o Red Bull Bragantino no Independência, em Belo Horizonte.

Palmeiras e Flamengo vencem

Quem também segue ameaçado pelo rebaixamento é o Juventude. Em outro jogo deste domingo, as Esmeraldas apelido do time gaúcho perderam para o Palmeiras por 3 a 0, na Arena Barueri, e permanecem com dez pontos, na 15ª colocação. Na última rodada, a equipe de Caxias do Sul (RS) mede forças com o Bahia, no Estádio Alfredo Jaconi, e precisa de ao menos um empate para evitar a queda.

As Palestrinas saíram na frente aos 17 minutos da etapa inicial, com Gláucia. No segundo tempo, aos 17 e aos 24, a também atacante Bia Zaneratto aproveitou cruzamentos da lateral Ana Guzmán pela direita para definir o marcador.

O Palmeiras foi a 35 pontos, assegurando o terceiro lugar. Apesar de poder igualar a pontuação de Corinthians e São Paulo se derrotar o Cruzeiro na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), o Verdão não alcança o número de vitórias (12) dos rivais.

Quem também esteve em campo neste domingo foram Santos e Flamengo, que se enfrentaram na Arena Inamar, em Diadema (SP). As Meninas da Gávea venceram por 3 a 2 e retornaram à zona de classificação às quartas de final, que reúne os oito primeiros (o G-8).

As rubro-negras estão em sétimo, com os mesmos 27 pontos do Cruzeiro, mas ficam atrás no saldo de gols (11 a 6). As Sereias da Vila, com 20 pontos, estão eliminadas.

As cariocas inauguraram o marcador aos nove minutos de jogo, com Fernandinha chutando de fora da área e se beneficiando de um desvio que encobriu a goleira Taty Amaro. Aos 19, Ketlen arriscou de longe e acertou o travessão. Na sobra, a também atacante Laryh igualou o placar.

Na etapa final, aos dez minutos, a lateral Monalisa encontrou Djeni na área pela direita. A meia rolou na esquerda para a centroavante Cristiane finalizar e recolocar o Flamengo à frente. Aos 27, foi a vez de Djeni marcar o terceiro, de cabeça. O Santos descontou com a atacante Carol Baiana aos 39 minutos, mas já era tarde.

Na última rodada, o Flamengo recebe o Atlético-MG no Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, podendo sacramentar a classificação às quartas. A TV Brasil transmite o confronto ao vivo.

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