O torcedor do Remo acordou nesta quinta-feira (29) acreditando no milagre.. O duelo no Mangueirão, em Belém, válida pela 33ª rodada, teve transmissão ao vivo da

Com 29 pontos e mais 15 para disputar, a equipe paraense está a seis do Internacional, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que engloba os quatro piores colocados da competição.

O Glorioso, com 39 pontos, segue ameaçado de queda à Série B. São cinco pontos de vantagem para o Grêmio, que abre o chamado Z-4 e ainda vai a campo na rodada. Nesta quinta, às 21h30 (horário de Brasília), o Tricolor gaúcho enfrenta o Athletico-PR em Porto Alegre.

A rede não demorou a balançar no Mangueirão. Aos sete minutos do primeiro tempo, o lateral Marcelinho cruzou pela direita, o zagueiro Domingos Andrade deixou a posse da bola escapar e o atacante Jajá aproveitou para finalizar, quase na pequena área, e colocar o Remo à frente.

Na etapa final, aos nove minutos, o atacante Gabriel Taliari evitou a saída da bola pela linha de fundo e colocou na área pela direita. O cruzamento desviou em Huguinho e sobrou com o volante Leonel Picco, que chutou no ângulo do goleiro Gabriel Batista, ampliando a vantagem dos paraenses.

Aos 37 minutos, após desvios de cabeça do atacante Tiquinho Soares e do zagueiro Marçal, o volante Edenílson completou para as redes, descontando para o Botafogo. Apesar da pressão, o Glorioso não conseguiu o empate.

Bahia vence duelo de tricolores

Em outro jogo da noite dessa quarta, o Bahia derrotou o São Paulo por 3 a 2 na Arena Fonte Nova, em Salvador. Este foi a apenas o segundo triunfo do técnico Rogério Ceni em 15 partidas contra o time em que é ídolo como goleiro e onde passou 25 anos da carreira como jogador.