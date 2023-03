Os eleitos Convocados para a Sele??o de Parreira na Copa agradam aos torcedores, que apostam ser este um dos melhores times brasileiros dos ?ltimos tempos

Marcelo Miranda

Rep?rter

15/05/2006

Carlos Alberto Parreira ? quem d? as cartas na Sele??o Brasileira que vai ? Copa do Mundo, mas o Brasil tem outros milh?es de torcedores que n?o perdem a chance de dar um palpite nas escolhas do t?cnico oficial. A diferen?a entre essa massa de gente e Parreira, no que diz respeito ?s decis?es, ? uma s?: no fim, s? Parreira tem a palavra final.

O que definitivamente n?o impede torcedores de concordarem ou discordarem de suas escolhas. Se depender da lista divulgada nesta segunda-feira, 15 de maio, com os 23 jogadores que defender?o o Brasil na Alemanha e ir?o lutar pelo hexacampeonato, Parreira est? bem na fita. Todos os torcedores ouvidos pela, na manh? de segunda, minutos depois da escala??o divulgada, foram un?nimes: a Sele??o, que j? era favorita, agora vai entrar com tudo em campo tendo grandes chances de trazer o caneco.

Para o pintor Celso de Andrade, a lista final foi o previsto. "Ele j? tinha essa rela??o fechada e todo mundo sabia. Faltava s? divulgar", diz, n?o sem acrescentar quem ele achava que deveria ter entrado. "Acho que ficou faltando o Marcos no gol e o Nilmar no ataque, mas assim como est? ficou bom tamb?m". Celso se surpreendeu com o goleiro Rog?rio Ceni e o atacante Fred, mas nada que o incomodasse. "O Rog?rio pode at? fazer uns gols de falta, n?? Se o time todo n?o entrar de salto alto, mesmo com esses craques, n?o tem pra ningu?m".

Pensamento semelhante tem o funcion?rio p?blico aposentado Geraldo dos Santos. Em pleno Parque Halfeld, ele soube pelo rep?rter da ACESSA.com quem eram os convocados. ? medida que lia a lista, balan?ava a cabe?a em claro sinal de aprova??o e murmurava: "? isso mesmo", dando seu aval ao t?cnico Parreira. Sobre a surpresa-Rog?rio, Geraldo (foto abaixo, ? esquerda) at? gostou, mas acha que ele n?o ter? chance em campo por estar como terceiro goleiro. "Existem duas barreiras na frente dele, coitado", lamenta, referindo-se ao titular Dida e ao primeiro reserva J?lio C?sar. "De qualquer jeito, est? muito bom. Mant?m o favoritismo e tem muito futebol nessa escala??o aqui".

Ao seu lado, o comerciante Reydner Barbosa (? direita na foto) concorda. Olhando a lista, aposta todas as fichas em Ronaldinho Ga?cho e se d? ao luxo de tentar prever uma estrat?gia de Parreira. "Acho que ele vai deixar os dois Ronaldos no banco at? a ?ltima hora e s? coloc?-los em campo para finalizarem os jogos com muitos gols", diz, animado. "S? n?o pode acontecer de jogador ficar passando mal no campo", comenta, rememorando o pol?mico acontecimento envolvendo o Fen?meno na Copa da Fran?a em 1998, quando Ronaldo teve convuls?es antes da final, fato at? hoje envolto em nebulosidade dentro do futebol.

Nas tradicionais mesas de damas e cartas do parque, basta uma palavra de futebol para quase todos se manifestarem. Ao perguntar a um dos jogadores sua opini?o sobre a escala??o de Parreira, o rep?rter acabou ouvindo uma mistura de vozes e coment?rios que se quer permitiam nomear todos. No geral, concord?ncia total com os convocados e muita f? no time. "O Parreira s? confirmou o que ele j? tinha demonstrado", disse um. "Muito bom o time, muito bom", murmurou outro. Apenas um acr?scimo vindo de alguma outra voz em meio ? conversa??o: "podia ter dado uma chance ao Nilmar".

Ao que parece, Parreira tem apoio praticamente irrestrito em suas escolhas e chega ao mundial com um time mais que favorito e, at? aqui, capitaneado pela recep??o positiva da torcida. ? aguardar e ver se os 23 convocados fazem jus ao entusiasmo de seus f?s.

Veja a lista:

Goleiros: Dida, J?lio C?sar e Rog?rio Ceni

Laterais: Cafu, Cicinho, Roberto Carlos e Gilberto

Zagueiros: Cris, Luis?o, Juan e L?cio

Meio-campo: Edmilson, Emerson, Ronaldinho Ga?cho, Kak?, Gilberto Silva, Juninho Pernambucano, Ricardinho e Z? Roberto

Atacantes: Ronaldo, Adriano, Robinho e Fred