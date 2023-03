Anfitri?es. Favoritos? Alem?es querem relembrar os bons tempos e mostrar porque chegaram ao tri

abril/2006

Quando voc? olhar para o placar no alto da tela da televis?o e ver escrito "GER", certamente saber? que se trata de uma partida da Alemanha. ? a abreviatura de "Germany", nome em ingl?s que designa o pa?s. Mas se aparecesse o nome oficial do pa?s para identific?-lo, a maioria das pessoas n?o saberia que pa?s ? esse, e se esfor?aria at? para pronunciar as palavras. Bundesrepublik Deustschland. ? esse o nome oficial da Alemanha, anfitri? da Copa de 2006. O pa?s europeu, cuja capital ? Berlim, possui cidades famosas, como Hamburgo, Munique, Col?nia, Frankfurt, Dortmund, D?sendorf ou Stuttgart.

Os alem?es compram suas coisas em euro e falam o idioma alem?o. Eles s?o pouco mais de 82 milh?es e geram um PIB per capta de 26.600, em d?lares. Precisaram passar por duas reconstru?es, ap?s as derrotas na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais. Mais do que isso, passaram anos divididos em dois pa?ses. O Muro de Berlin, que s? caiu em 1989, separava a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. Reunificado, o pa?s tem s?rios problemas para sanar as diferen?as sociais e culturais entre os dois lados. A principal delas ? econ?mica, j? que a maior parte do setor oriental ? pobre e pouco desenvolvido.

Atualmente, a m?dia de idade na Alemanha ? de 41,3 anos, ou seja, ? um pa?s adulto, cuja expectativa de vida passa dos 78 anos. Nesse momento, cerca de 32 milh?es de alem?es podem estar conectados na internet como voc?. O site oficial da Federa??o Alem? de Futebol ? o http://www.dfb.de/

Em campo:

De todas as Copas do Mundo, a Alemanha s? n?o participou da primeira, em 1930. A federa??o, fundada em 1900, se filiou ? Fifa em 1904 e desde ent?o comemorou, al?m dos tr?s t?tulos mundiais, tr?s importantes t?tulos da Euro, em 1972, 1980 e 1996.

A hist?ria de vit?rias da Alemanha nos campos come?ou em 1954, na Su??a, quando a ent?o Alemanha Ocidental derrubou a Hungria, considerada a melhor sele??o daquela ?poca, e comemorou, comandada por Fritz Walter e Helmut Rahn. Assim como eles, vinte anos depois, em 1974, Franz Beckenbauer, hoje presidente do Comit? Organizador da Copa, e o tamb?m lend?rio Gerd M?ller tornaram-se her?is ao fazer com que o pa?s erguesse a segunda ta?a de sua hst?ria. Mais uma vez os alem?es eram os azar?es e a v?tima da vez foi a Holanda, t?o ou mais badalada do que aquela Hungria de 54.

O terceiro t?tulo foi amadurecendo, mas depois de derrubar favoritos, a Alemanha se viu derrotada em duas finais. Em 1982, na Espanha, perdeu para a It?lia. Em 1986, no M?xico, sofreu com a Argentina de Maradona. Mas na terceira final seguida dos bravos alem?es n?o teve jeito.

O time agora treinador por Beckenbauer deu o troco na Argentina. Em campo o comando era do seguro Lothar Matthaus, hoje treinador de futebol, e com a presen?a marcante de J?rgen Klinsmann, hoje t?cnico da sele??o na Copa. O tetracampeonato quase veio em 2002 quando, jogando um futebol burocr?tico, os alem?es foram avan?ando, avan?ando, at? cruzarem com o Brasil na final e perder a chance de levar outro t?tulo. Era a chance de igualar o n?mero de conquistas dos maiores ganhadores de Copas do Mundo, mas eles perderam. No comando, outro ex-jogador que fez sucesso alguns anos antes: Rudi Voller.

Como pa?s sede, a Alemanha n?o precisou participar das Eliminat?rias. Entrou direto no grupo de pa?ses classificados para a competi??o que come?a em junho. Mas se a sele??o ficou tranq?ila por n?o ter que garantir seu passaporte em campo, por outro lado, sofreu muita press?o da torcida. Os resultados ruins em amistosos, como na recente goleada que sofreu da It?lia, somam-se aos fracassos na Euro 2004 e na Copa das Confedera?es deste ano. Klinsmann balan?ou e muitos chegaram a garantir que ele n?o resistiria no comando da equipe at? a ?poca da disputa. Beckenbauer foi o maior cr?tico do treinador atual.

Para essa Copa, o grande astro da equipe ?, craque do Bayern de Munique. Um dos baixinhos do time de gigantes, jogar? ao lado de, jogadores que o torcedor brasileiro j? viu em a??o na Copa das Confedera?es do ano passado. Mal ou bem, burocr?ticos ou n?o, os alem?es sempre chegam e d?o trabalho. Ent?o ? bom ficar de olho neles.