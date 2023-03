A zebra que veste laranja Depois de derrubar africanos experientes, Costa do Marfim quer surpreender

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

Republique de Cote D' Ivoire. O nome oficial do pa?s que conhecemos como Costa do Marfim deixa claro: a l?ngua oficial ? o franc?s. Heran?a da Coloniza??o, que deixou tamb?m resqu?cios na moeda do pa?s, conhecida como franco CFA. Apesar das influ?ncias, a Costa do Marfim est? localizada na ?frica e se calca no lema "Uni?o, disciplina, trabalho". A capital ? Yamoussouko, e as cidades mais importantes s?o Abidjan, Bouak?, Daloa, Man, Danan?, Korhogo e Gagnoa. ? l? que vivem 17 milh?es de habitantes que sofrem com horrores da fome e das disputas que costumam dizimar gera?es. Por isso, a expectativa de vida na Costa do Marfim ? de pouco mais de 42 anos. Atualmente, a popula??o ainda ? adolescente. Muitas crian?as fazem com que a m?dia de idade fique em apenas 17 anos em tempos atuais. Os habitantes da Costa do Marfim s?o pobres. Possuem renda per capta de apenas 1.500 d?lares e est?o distribu?dos com uma densidade populacional de 52 habitantes por quil?metro quadrado. Apenas 70 mil deles utilizam a internet. Se quiser identificar um site de l?, basta ver a termina??o ".ci", de "Cote d'Ivore". O da Federa??o de Futebol ? o: http://www.fif.ci/

Em campo:

Fundada apenas em 1960, mesmo ano em que se filiou, a federa??o da Costa do Marfim ainda n?o tem grandes conquistar para colocar no curr?culo. N?o disputou nenhuma Copa do Mundo e tem como principal e ?nico t?tulo de repercuss?o internacional a vit?ria na Copa das Na?es, a competi??o continental africana, em 1992.

? mais f?cil encontrar pontos negativos em sua trajet?ria do que positivos. Como quando foram derrotados por 6 a 2 por Gana. Mas quem ? goleado tamb?m sabe golear. As fracas sele?es de Mali, em 1985, Botsuana, em 1992 e N?ger, em 2000, sofreram e perderam por 6 a 0.

Mas para chegar ? sua primeira Copa do Mundo a Costa do Marfim tentou muitas vezes. Foram sete no total, e a classifica??o para o Mundial de 2006 foi um al?vio ap?s a emo??o de quase conseguir a vaga em 2002. A classificada daquele ano, a Tun?sia, ficou ? frente, mas n?o conseguiu vencer a Costa do Marfim no torneio: foram dois empates.

Neste ano, o time entrou ainda com mais garra. Encarou advers?rios dif?ceis logo na primeira fase, com Camar?es, Egito, Sud?o e L?bia na mesma chave. A Costa do Marfim era uma zebra, j? que nem para a Copa das Na?es na Tun?sia a equipe havia ido.

Mas foi s? come?arem os jogos para a Costa do Marfim disparar na lideran?a. Ap?s a vit?ria sobre o Egito, jogando no Cairo, ningu?m mais tinha d?vida de que o time podia chegar ao sonho de disputar uma Copa do Mundo. Na morte de Mama Quattara, assistente de treinamentos da equipe, na v?spera da partida final da primeira fase da Costa do Marfim, nasceu a promessa de que o time iria enfim conseguir a t?o sonhada vaga. E assim aconteceu.

Na segunda fase, o time passou f?cil por Benin, empatou com a L?bia e fez o confronto decisivo com os camaroneses, que vinham de cinco vit?rias seguidas, em Abidjan. A Costa do Marfim ainda era favorita, mas os camaroneses venceram por 3 a 2 e passaram ? frente. Mas os camaroneses deram bobeira, empataram com Egito, em Yaound?, e a Costa do Marfim fez sua parte: venceu o Sud?o por 3 a 1 e conquistou a classifica??o sonhada h? anos.

Alguns dos principais jogadores da sele??o atual foram formados na academia de Jean-Marc Guillou. S?o eles: Aruna Dindane, fera do Lens, da Fran?a, Kolo Toure, Didier Zokora, Arthur Boka, Blaise Kouassi e Barry Copa. Mas o grande nome do time ?, sem d?vida nenhuma, Didier Drogba, artilheiro do Chelsea e goleador das Eliminat?rias Africanas, tendo marcado nove gols na competi??o. Com isso, o time de camisas laranjadas promete dar trabalho em 2006 e surpreender mesmo estando no chamado grupo da morte deste ano. Para isso aposta na experi?ncia de seu treinador Henri Michel, que j? comandou a Fran?a, os Camar?es e a Tun?sia em Copas do Mundo.