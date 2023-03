Costa Rica tamb?m ? Brasil T?cnico brasileiro Alexandre Guimar?es ? um dos trunfos da equipe

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

A Rep?blica de Costa Rica, pa?s da Am?rica Central, possui 3 milh?es e 900 mil habitantes, aproximadamente, a maioria deles falando a l?ngua espanhola. ? um pa?s jovem, com popula??o de m?dia de idade de pouco mais de 25 anos. Os costarriquenhos vivem em m?dia 76,43 anos e geram um PIB per capta de 8.500 d?lares. Muitos deles moram na capital, San Jos?, mas existem outras cidades importantes, como Alajuela, Cartago, Lim?n, Puntaneras, Herdia e Liberia. Na Copa, A Costa Rica ser? representada pela sigla CRC, mas quando voc? entrar na internet e ver um site com a termina??o ".cr", no lugar do ".br", pode apostar: ? da Costa Rica, pa?s que possu?a, em 2002, 384 mil internautas conectados. O da Federa??o Costariquenha de Futebol ? o http://www.fedefutebol.com/

Em Campo:

A federa??o da Costa Rica foi criada em 1921, e filiada ? Fifa no mesmo ano. Mas mesmo com tantos anos de hist?ria, essa ? apenas a terceira vez que os costarriquenhos, ou Ticos, como s?o conhecidos, chegam a uma Copa do Mundo. Mas se eles foram poucas vezes, pelo menos se orgulham de campanhas razo?veis nas participa?es de 1990 e 2002. Se na Copa eles s?o sempre a zebra, nas disputas continentais eles j? se deram bem muitas vezes, principalmente entre as d?cas de 40 e 60, quando levaram sete t?tulos da Confedera??o da America Central. Depois, na Concacaf, faturaram mais tr?s. O ?ltimo t?tulo foi o de Campe?o da Am?rica Central, em 1993.

Na primeira participa??o da Costa rica na Copa, em 1990, os costarriquenhos chegaram ?s oitavas de final ap?s derrubarem Su?cia e Esc?cia, comandados por Hernan Medford e Lu?s Gabelo Conejo. Em 2002, n?o passaram da primeira fase, mas s? tiveram uma derrota. Deram azar de cair no grupo do Brasil, que venceu por 5 a 2 sua partida contra eles e acabou classificando a Turquia no saldo de gols.

Na hist?ria, a Costa Rica conta outras vantagens. A grande vit?ria sobre o Panam?, em 1946, por 12 a 0 n?o foi esquecida. Mas a derrota de 7 a 0 para o M?xico, em 1975, tamb?m n?o. De 1958 para c?, o time passou a disputar as Eliminat?rias para a Copa do Mundo. E, este ano, as coisas n?o foram f?ceis. O time que tem Gilberto Martinez, Walter Centeno e Paulo Wanchope, o craque veterano do time, penou para se classificar. A Costa Rica quase foi eliminada ainda na primeira fase pelos cubanos. Depois penaram contra os hondurenhos no grupo, mas foram, aos trancos e barrancos, somando pontos e se classificaram ap?s vencer o Panam? no ?ltimo minuto. O gol da vit?ria por 2 a 1 foi marcado por Roy Myre.

Apesar da m? campanha, a esperan?a est? de volta ? Costa Rica, e veio junto com o t?cnico brasileiro Alexandre Guimar?es, que retornou ? equipe. Foi ele que levou os costarriquenhos ? Copa do Jap?o e da Cor?ia em 2002. Depois que ele voltou, a Costa Rica venceu a Guatemala, o Panam?, Trinidad e Tobago e os Estados Unidos, garantindo assim um lugar entre as 32 equipes que disputam o Mundial.