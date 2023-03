Ref?m da altitude Classificado gra?as aos jogos em casa, Equador luta para n?o decepcionar

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

Um dos representantes sulamericanos na Copa do Mundo da Alemanha ? o Equador, ou Rep?blica do Equador, como diz o nome oficial. O pa?s fala espanhol, como a maioria dos vizinhos e possui Quito como sua capital. Outras cidades equatorianas importantes s?o Guayaquil, Cuenca, Machala, Portoviejo, Riobamba, Ambato, Manta e Esmeraldas, algumas bem acima do n?vel do mar, em altitudes que at? prejudicam a respira??o de quem n?o est? acostumado (caso da capital).

No Equador vivem 13,7 milh?es de habitantes, produzindo um PIB per capta de 3.100 d?lares. Eles est?o at? bem distribu?dos, em uma densidade populacional relativamente baixa. Os equatorianos s?o jovens ainda, com 22,5 anos de idade em m?dia, atualmente. A expectativa de vida de quem nasce e vive no pa?s ? de 71,89 anos. Nesse momento, apenas 339 mil habitantes do Equador podem estar conectados na internet. ? esse o alcance da rede ainda no pa?s. Mas para quem quiser conferir o site oficial da Federa??o Equatoriana, o endere?o ? o: http://www.ecuafutbol.org/

Em campo:

Disputar as Eliminat?rias Sulamericanas para a Copa do Mundo n?o ? tarefa f?cil. Isso porque s?o poucas vagas e Brasil e Argentina est?o sempre ocupando algumas delas. Nesses ?ltimos anos n?o foi diferente e por isso o Equador sofreu para se classificar. A vaga s? veio ap?s um empate em 0 a 0 contra o Uruguai. O time agora comandado por Suarez, colombiano que ocupou o cargo deixado por Hern?n Dario G?mez, tamb?m colombiano, agora quer esquecer os momentos ruins pelo qual passou.

Pode-se dizer que a classifica??o para a Copa s? veio porque o time se deu muito bem em casa. Na altitude de Quito, o time marcou 23 pontos, terminando as Eliminat?rias invicto e tirando o f?lego dos advers?rios. No computo geral da campanha, oito vit?rias, quatro empates e seis derrotas no torneio. Uma das vit?rias, inclusive, foi contra o Brasil. Para a Alemanha, os equatorianos esperam uma campanha melhor do que h? quatro anos, na Copa do Oriente. Na ocasi?o, o time foi eliminado ainda na primeira fase. A ?nica vit?ria foi contra Cro?cia, depois que Edison Mendez marcou.

No time desse ano, jogadores importantes como Christian Lara, Lu?s Valencia e Franklin Salas, jogadores jovens e que se juntam aos j? velhos conhecidos da torcida, Ulisses La Cruz, Ivan Hurtado, Mendez e Agust?n Delgado. ? deles a miss?o de fazer, na Alemanha, em 2006, uma campanha melhor do que na ?nica participa??o da equipe em uma Copa, no Jap?o e na Cor?ia. Afinal, uma federa??o fundada em 1925 e filiada ? Fifa desde 1926, j? merece algum bom resultado para colocar na hist?ria.