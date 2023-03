A verdadeira F?ria Espanha precisa de um bom resultado para apagar fracassos freq?entes

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

A Espanha ? muito mais do que apenas o principal destino dos maiores jogadores que o Brasil revela ultimamente. Mais do que isso, o pa?s europeu tem algumas particularidades que encantam a muita gente pelo mundo. A Espanha ? uma monarquia parlamentarista. Embora tenha ministros, o chefe de Estado ? o Rei. Exatamente por sua condi??o mon?rquica ? que a espanha tem, como nome oficial, "Reino de Espa?a". O territ?rio mais conhecido da Espanha ? continental, mas o pa?s ainda ? composto por arquip?lagos, pequenas ilhas e rochedos at? mesmo na costa africana. A curiosidade em rela??o ? Espanha, cujo povo ? muito diverso, ? a divis?o em 17 comunidades aut?nomas, determinada oficialmente na constitui??o de 1978. Entre essas comunidades est?o a Gal?cia, o Pa?s Basco e a Catalunha, por exemplo. Essas citadas possuem inclusive identidade nacional e idiomas pr?prios.

A capital espanhola ? Madrid, e outras cidades importantes s?o Barcelona, Val?ncia, Sevilha, Zaragoza, M?laga, Bilbao, Valladolid, Palma de Majorca, Murcia, C?rdoba, Hospitalet, Alicante. A moeda oficial ? o euro, mesmo porque a Espanha j? ? filiada ? Uni?o Europ?ia desde 1986. ? com essa moeda que os espanh?is giram uma das dez maiores economias mundiais, em um pa?s extremamente industrializado e cujo lema ? t?o simples como instigante: "E Al?m". A Espanha possui mais de 40 milh?es de habitantes e um PIB per capta de 20.700 d?lares. A idade m?dia da popula??o atualmente ? de 38,7 anos e eles podem viver, em m?dia, at? pouco mais de 79. Em 2002 eram estimados em quase oito milh?es os espanh?is que j? possu?am conex?o com a internet. O c?digo daquele pa?s na rede ? o ".es". O site da federa??o espanhola ? o http://www.rfef.es/

Em campo:

A F?ria Espanhola, como ficou conhecida, j? participou de 11 Copas do Mundo em sua hist?ria e pode se orgulhar de estar indo para a sua oitava Copa consecutiva. Mas a participa??o come?ou bem antes, logo na segunda edi??o do maior torneio de futebol do mundo. Em 1934, na Fran?a , os espanh?is avan?aram at? as quartas-de-final da competi??o. Mas foi na segunda vez que disputaram uma Copa, em 1950, quando a competi??o foi no Brasil , que os espanh?is conseguiram seu melhor resultado. Eles foram semifinalistas do torneio e terminaram em quarto lugar na classifica??o geral.

Nas tr?s Copas seguintes em que marcaram presen?a, p?ssimos resultados. Em 1962, no Chile, em 1966, na Inglaterra, e em 1978, na Argentina, os espanh?is n?o passaram da primeira fase da disputa. Em 1982, jogando em casa, chegaram at? a segunda fase. Nos anos seguintes, foi at? as quartas de final em 1986, at? as oitavas em 1990 e novamente at? as quartas em 94. Depois da decep??o da elimina??o ainda na primeira fase em 1998, os espanh?is fizeram boa campanha e chegaram at? as quartas de final da Copa do Mundo do Jap?o e da Cor?ia. Em um jogo com erros de arbitragem em favor dos donos da casa, os espanh?is perderam para os coreanos e deram adeus ao sonho de conquistar o primeiro t?tulo da competi??o internacional.

T?tulo, ali?s, os espanh?is s? podem comemorar de fato um: Foi a Eurocopa que venceram em 1964. Esse ? o ?nico t?tulo continental que a F?ria possui em seu curr?culo. Esse ano, os espanh?is esperam sorte melhor na Copa do Mundo. Se o caminho n?o come?ou f?cil e tranq?ilo nas Eliminat?rias, a Espanha pelo menos alternou boas participa?es, como quando goleou a Eslov?quia por 5 a 1, e engrenou na competi??o. Em um grupo que possu?a a boa sele??o de S?rvia e Montenegro, e outros advers?rios como B?lgica, B?snia-Herzegovina e Litu?nia, a classifica??o era dada como certo.

A Espanha era a favorita, mas foi a S?rvia quem ficou com o primeiro lugar. Os espanh?is, mesmo mantendo a invencibilidade, precisaram encarar a repescagem para conseguir a classifica??o. O duelo foi contra a Eslov?quia novamente. Luis Garcia brilhou, fez tr?s gols e a vit?ria por 5 a 1 deixou a Espanha perto da vaga. Depois foi s? empatar o segundo jogo para carimbar o passaporte para a Alemanha.

O t?cnico espanhol ? Luis Aragon?s. Ele est? no comando da equipe desde o in?cio das Eliminat?rias e n?o perdeu em jogos oficiais. Foram seis vit?rias e seis empates. Nos amistosos, cinco vit?rias e uma ?nica derrota. Desde que chegou, Aragon?s quis mudar o modo de jogar da equipe. E neste nova forma, um papel importante cabe ao meio-campo, que possui Xavi, Xabi Alonso e Davi Albelda.

No ataque a Espanha aposta em Ra?l Gonz?lez, atacante do Real Madrid, que sempre foi ?dolo do pa?s. Mas voltando de contus?o e ainda sem ritmo de jogo o atleta tem mostrado que, por enquanto, n?o ? mais o mesmo de outros tempos. Ao lado dele na frente, Fernando Torres, conhecido como 'El Ni?o'. Juntos, os dois marcaram 25 gols nas Eliminat?rias europ?ias para a Copa do Mundo. Al?m deles a Espanha ainda tem no elenco os bons Fernando Morientes e Luis Garc?a.

No gol, Iker Casillas, goleiro do Real Madrid, ? o titular. Do mesmo Real Madrid vem Michel Salgado e S?rgio Ramos. O time ainda tem Carles Puyol, Vicente e Asier del Horno.