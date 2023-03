Riqueza s? fora de campo Estados Unidos evolu?ram, mas est?o longe de virar uma pot?ncia do futebol

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

O mais poderoso e rico pa?s do mundo dispensa apresenta?es. United States of America, ou Estados Unidos da Am?rica, como conhecemos, ? famoso mundialmente por ditar normas e regras, e reger o com?rcio internacional. O gigante da Am?rica do Norte, e que se auto-entitula a pr?pria Am?rica, tem como capital a cidade de Washington. Mas suas principais cidade s?o Nova York, considerada por alguns a capital do mundo, al?m de Los Angeles, Chicago, Houston, Filad?lfia, San Diego, Dallas, Phoenix, Detroit, San Antonio, Boston, S?o Francisco, Seattle, Denver, Atlanta, Miami e v?rias outras.

O d?lar, moeda quase mundial, e que s? perdeu um pouco de espa?o ap?s a cria??o do euro, ? moeda genuinamente americana. O idioma, ingl?s, ? resqu?cio da coloniza??o inglesa, que s? terminou em 1776. Hoje, quase 300 milh?es de pessoas vivem nos Estados Unidos. Muitos s?o imigrantes vindos de todas as partes do mundo. A riqueza americana est? comprovada no PIB por habitante, que chega ? impressionante marca de 37.600 d?lares. Os americanos vivem, em m?dia, pouco mais de 77 anos. Atualmente eles est?o abaixo da metade disso. A m?dia de idade da popula??o est? em 35,8 anos. Inventores da internet, os americanos dominam a rede. Mais da metade de sua popula??o est? conectada. O dom?nio oficial dos Estados Unidos ? o ".us". Mas ? raro encontrar um site com essa termina??o. Normalmente eles utilizam os endere?os encerrando no ".com", comum a quase todos os pa?ses. O site da federa??o de futebol ? o http://www.ussoccer.com/.

Em campo:

Toda supremacia econ?mica dos Estados Unidos definitivamente n?o se reflete nos campos de futebol. ? bem verdade que os americanos evolu?ram muito nos ?ltimos anos, mas ainda est?o longe de se tornarem uma verdadeira pot?ncia desse esporte, como s?o na maioria dos outros. Uma das explica?es est? no pequeno n?mero de praticantes de futebol nos Estados Unidos. Embora a modalidade at? seja praticada com maior intensidade em tempos atuais, ainda est? longe dos grandes esportes praticados no pa?s. O basquete, o futebol americano e o beisebol chamam muito mais aten??o e atraem muito mais os americanos.

Mesmo assim, nas ?ltimas tr?s d?cadas o futebol dos Estados Unidos come?ou a dar mais trabalho aos advers?rios. Os Estados Unidos possuem tr?s t?tulos relativamente importantes no curr?culo da federa??o criada em 1913. Faturaram duas vezes a Copa Ouro, em 1991 e 2002, e o Pan-americano de 1991.

A hist?ria dos Estados Unidos com a Copa do Mundo ? antiga. O pa?s disputou o primeiro mundial. E logo na primeira Copa eles conseguiram seu melhor resultado at? ent?o. Em 1930, no Uruguai, os norte-americanos foram semifinalistas e s? deram adeus ? Copa quando pegaram a Argentina. A derrota por 6 a 1, no entanto, foi incontest?vel. Sem sucesso, os americanos disputaram ainda as copas de 1934 e 1950.

S? quarenta anos depois da Copa realizada no Brasil ? que os Estados Unidos voltaram ? principal competi??o internacional. Foi na It?lia, em 1990, j? seduzidos pelo sabor de sediar uma Copa do Mundo, o que aconteceria daqui h? quatro anos. E foi em 1994, jogando em casa, que os EUA realmente pareceram acordar novamente para o futebol. Na ocasi?o, foram eliminados nas oitavas-de-final pelo Brasil, no dia da Independ?ncia americana. Menos mal que perderam para os futuros campe?es e em um jogo muito dif?cil em que venderam caro a derrota por 1 a 0. Naquele time, jogavam jogadores s?mbolos dessa nova fase, como Tab Ramos, Alex Lalas e Balboa e o goleiro Tony Meola.

Depois da boa impress?o deixada na Copa que jogaram em casa, os Estados Unidos decepcionaram na Fran?a, em 1998. Embora tenham se classificado para a competi??o sem problemas, acabaram em ?ltimo lugar no seu grupo. J? em 2002, eles foram at? as quartas-de-final, eliminando o bom time de Portugal nas oitavas. Mas acabaram caindo diante da Alemanha, que depois ficaria com o vice-campeonato.

Em 2002 o time tinha jogadores como Landon Donovan, Cl?udio Reyna e Brian McBride: atletas que ainda hoje formam a base da equipe. Somam-se a eles jogadores mais jovens como DaMarcus Beasley, que ? uma das grandes apostas do time treinado por Bruce Arena, que s? assumiu o time faltando apenas tr?s jogos para o fim das Eliminat?rias para a Copa da Alemanha. A classifica??o foi conquistada ap?s uma vit?ria incontest?vel sobre o M?xico, em Columbus, Ohio, por 2 a 0.