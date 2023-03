Eles merecem... Famosa por fazer times que jogam um futebol bonito, Holanda quer enfim o t?tulo

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

Holanda ou Pa?ses Baixos. A denomina??o varia, mas remete ao mesmo lugar. A Koninkrijk der Nederlanden, nome oficial da terra europ?ia que vive sob o lema "Eu permanecerei". O povo, que em tempos remotos teve grande influ?ncia na coloniza??o de algumas ?reas do nordeste do Brasil, n?o permaneceu aqui, mas deixou como suas recorda?es o alto desenvolvimento na regi?o.

A Holanda tem como capital Amsterd?, que ? famosa pela beleza e por permitir o consumo de maconha nas ruas. Embora isso venha aos poucos sendo restringido nos ?ltimos tempos. No pa?s inteiro s?o pouco mais de 16 milh?es de habitantes que, se n?o est?o na capital, ocupam cidades como Roterd?, The Hague, Utrecht, Eindhoven, Groningen, Tilburg, Haarlem, Nijmegen, Apeldoorn, Enschede. A moeda atualmente ? o euro e o idioma oficial ? o holand?s.

O PIB per capta ? relativamente alto: 26.900 d?lares por habitantes e a densidade populacional ? alt?ssima: 388 habitantes por quil?metro quadrado; Todo mundo muito apertado e vivendo muito: at? os 78,74 anos em m?dia. Atualmente os holandeses est?o na metade disso, com 38,6 anos de m?dia de idade.

A Holanda ? um pa?s desenvolvido e com a renda bem distribu?da. Por isso, mais da metade da popula??o tem acesso ? internet. Neste momento, cerca de 10 milh?es de holandeses podem acessar sites atrav?s de dom?nios ".nl", de "Netherlands". A p?gina da Federa??o de Futebol do pa?s est? hospedada no endere?o: http://www.knvb.nl/

Em campo:

Um time que joga bonito e que h? anos est? merecendo conquistar um t?tulo mundial. Assim muitos descrevem a Holanda, a laranja mec?nica, que j? participou de sete Copas do Mundo, a primeira em 1934. A federa??o foi fundada ainda no s?culo XIX, em 1889, mas filiou-se apenas em 1904. Depois de encarar as copas de 1934 e 38, ficou um longo tempo fora das disputas. S? voltou em 1974 e em grande estilo. Foram finalistas naquele ano, assim como na copa seguinte, em 1978.

Essa foi a grande ?poca do futebol holand?s. Em 74, poucos acreditaram que aquele time poderia perder para a burocr?tica ,a href=alemanha.php target=_blank>Alemanha, por 2 a 1. Mas os anfitri?es surpreenderam o time que mais bonito jogou naquela Copa. Em 1978 o t?tulo escapou na prorroga??o, ap?s Mario Kempes decidir a partida na prorroga??o em favor da Argentina, tamb?m anfitri? daquela competi??o.

Mas as derrotas nessas duas finais n?o tiraram o brilho daquele time comandado pelo t?cnico Rinus Michels e que se tornou um dos mais lembrados da hist?ria, conhecido como "O Carrossel Holand?s". A forma de jogar da equipe que tinha Johan Cruyff e Johan Neeskens virou exemplo para muitas equipes no decorrer dos anos e ainda hoje.

Depois do show e das frustra?es na d?cada de 70, a Holanda voltou como favorita em 1990. Na ocasi?o o time tinha Ruud Gullit, Ronald Koeman, Frank Rijkaard e Marco van Basten, um dos maiores jogadores holandeses dos tempos modernos. Mas o time acabou decepcionando e saindo na segunda fase.

Decepcionar virou especialidade da Holanda que, em 1998, tamb?m mostrou um futebol bonito, mas acabou sendo derrotada nas semifinais para o Brasil. Quatro anos anos o time havia sido eliminado, nos Estados Unidos, pelo pr?prio Brasil, em outro jogo emocionante, dessa vez v?lido pelas quartas-de-final. Na ocasi?o o Brasil venceu por 4 a 2 e vingou a derrota da d?cada de 70.

Em 2002 a Holanda nem apareceu na Copa. N?o se classificou nas Eliminat?rias e essa ? para eles a hora de dar a volta por cima. No caminho para chegar ? competi??o o time venceu partidas importantes como contra Rep?blica Tcheca duas vezes e garantindo o primeiro lugar de seu grupo.

No time que disputar? a Copa, o comando ? de Marco Van Basten, que tem um elenco de respeito nas m?os. Ruud van Nistelrooy, Edwin van der Sar e Philip Cocu s?o alguns dos exemplos do que a Holanda ainda pode mostrar na Copa do Mundo. Junto deles, a nova gera??o da laranja mec?nica, formada por Dirk Kuyt e Hedwiges Maduro.