Os ?nibus de dois andares, as cabines telef?nicas vermelhas, o lar da banda de maior sucesso de todos os tempos, os Beatles, as hist?rias da fam?lia real, o Big Ben, o fog londrino... Tanto se fala ou se falou sobre a Inglaterra no decorrer dos tempos que muita gente, mesmo sem nunca ter ido l?, j? tenta ter uma no??o exata do que um dos principais pa?ses europeus. Ber?o de grandes riquezas,e do idioma oficial do mundo atualmente, o ingl?s. Al?m da famosa Londres, os mais de 50 milh?es de habitantes dessa "ilha" europ?ia est?o dispostos em cidades famosas como Birmighan, Lees, Sheffiel, Liverpool e Manchester. A monarquia ? famosa por suas tradi?es, mas ? um parlamentarismo que de fato governa a na??o. A moeda oficial ? a libra esterlina e ? com ela que os ingleses geram um PIB per capta de 25.300 d?lares anualmente. Tudo isso apertados em uma densidade demogr?fica de 384 habitantes por quil?metro quadrado.

A Inglaterra, ou England, o nome original, que ser? muitas vezes apresentado na Copa, n?o ? um pa?s de gente t?o nova. Na verdade, a maioria da popula??o j? chegou ? metade da vida. A m?dia de idade ? de 38,4 anos e a expectativa de vida dos ingleses ? de 78,16 anos. Os mais jovens comp?em a massa de internautas que podem estar a uma hora dessas conectados. Os interligados s?o cerca de 30 milh?es. Uma curiosidade em rela??o ? utiliza??o da internet na Inglaterra ? que eles n?o trabalham com o ".com" como a maioria do resto do mundo, e sim o ".co", para designar p?ginas comerciais. Assim, um site ingles costuma ter a termina??o ".co.uk". O "UK" ? a sigla para United Kington (Reino Unido), do qual fazem parte tamb?m a Irlanda do Norte, Pa?s de Gales e Esc?cia. Para quem quiser conferir, o site da Federa??o Inglesa de Futebol ? o http://www.thefa.com/

Em campo:

Eles inventaram o futebol e fundaram sua federa??o ainda no s?culo XIX. S?o os pais de toda essa paix?o que hoje contagia o mundo e da qual surgiu a emo??o que desemboca, de quatro em quatro anos, no maior torneio do mundo. Mas os pais da bola n?o fizeram muito mais do que isso durante mais de um s?culo que se seguiu. O m?ximo que os ingleses conseguiram foi o t?tulo de 1966, na ocasi?o em que foi frustrado o sonho brasileiro da conquista do tricampeonato, s? vinda quatro anos depois.

Em 1966, os ingleses foram incontest?veis, Derrubaram a Alemanha na final, com uma vit?ria por 4 a 2, e tr?s gols de Geoff Hurst. Foi a senha para que Bobby Moore, capit?o daquela equipe, pudesse erguer a ta?a Jules Rimet, pela primeira e ?ltima vez.

Embora tenham criado o esporte, os ingleses s? come?aram a disputar uma Copa do Mundo em 1950, exatamente na Copa realizada no Brasil. De l? para c?, foram onze participa?es e poucas vezes o time se deu bem. Final mesmo s? a de 1966. Fora isso, o m?ximo que os ingleses conseguiram foi chegar at? a semifinal de 1990. Pena que a? toparam com a poderosa Alemanha que viria ser depois a campe?. Mesmo assim, venderam caro a derrota, e s? foram eliminados nos p?naltis.

Em 2002, o time at? que ia bem. Classificou-se mesmo enfrentando a pedreira do chamado grupo da morte, que ainda tinha a forte Su?cia, e que eliminou a Argentina, considerada uma das principais favoritas ao t?tulo daquele ano. Depois de passar de fase, e seguir adiante, os ingleses pegaram pela frente o Brasil. O futebol burocr?tico e o estrelismo representado por David Beckham at? rendeu um gol para os europeus, marcado por Michael Owen. Mas a genialidade de Ronaldinho Ga?cho e a precis?o de Rivaldo decretaram a volta dos ingleses para casa mais cedo.

O time dirigido por Sven-Goran Eriksson tentou dar a volta por cima na Eurocopa, mas acabaram derrotados nos p?naltis por Portugal e foram eliminados. Mas nas eliminat?rias o time foi bem. Venceu seis partidas seguidas e s? decepcionou em um empate contra a ?ustria e uma derrota para a Irlanda do Norte. Para vencer essa Copa, a Inglaterra conta com nomes conhecidos e de grandes sal?rios na Europa. Um deles ? o hoje j? experiente Michael Owen, atacante que era a promessa em 2002. O posto agora foi ocupado por Wayne Rooney, garoto de 20 anos que assumiu a vaga de titular e agora ? a grande esperan?a inglesa. Mas ele ter? que dividir espa?o com David Beckham, o segundo jogador mais valorizado do mundo, perdendo apenas para Ronaldinho Ga?cho, Steven Gerrard e Frank Lampard. Completam o time jogadores conhecidos como Rio Ferdinand, Sol Campbell e o John Terry, jogador que recentemente criou pol?mica ao dizer que s? se para Ronaldinho Ga?cho na base da pancada.

