A eterna batalha pelo tetra Italianos encaram mais uma vez o desafio de conquistar o quarto t?tulo

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

H? quem diga que os italianos s?o os mais brasileiros dos europeus. Isso porque n?o s?o burocr?ticos como se estigmatizou os habitantes de outros pa?ses do continente. Falantes, sempre gesticulando e com temperamento forte. Essas s?o algumas caracter?sticas que costuma-se atribuir ? na??o apelidada de "a bota da europa", por causa do formato de seu territ?rio. A Repubblica Italiana, assim mesmo, com dois "b" e sem acento, ? o nome oficial do pa?s que conhecemos simplesmente como It?lia. A tradicional e antiga Roma ? a capital da na??o que possui cidades t?o importantes quanto bonitas e famosas. Entre elas, Mil?o, N?poles, Turim, Palermo, G?nova, Bolonha, Floren?a, Catania, Bari, Veneza, Messina, Verona, Taranto, Trieste e Cagliari. Os italianos falam o idioma de mesmo nome e agora utilizam o euro como moeda oficial. Eles s?o cerca de 58 milh?es e geram uma riqueza de 25 mil d?lares anuais por habitante (PIB per capta). Os italianos vivem muito. Mais de 79 anos, e j? s?o um povo adulto. A m?dia de idade da popula??o ? de 41 anos. Nos ?ltimos levantamentos, realizados em 2001, mais de 20 milh?es de italianos j? utilizavam a internet, pelos dom?nios ".it". O endere?o da Federa??o Italiana de Futebol ? o http://www.figc.it/

Em campo:

O tricampeonato mundial deixa claro: a It?lia ? uma das maiores pot?ncias do futebol em todos os tempos. E poderia at? ter se tornado a maior de todas, se n?o tivesse perdido, nos p?naltis, a final de 1994 para o Brasil. Se ?quela altura a It?lia levasse o t?tulo, ficaria com o tetracampeonato, e deixaria o Brasil com o tricampeonato pelo menos at? as copas seguintes. Mas Roberto Baggio chutou para o alto esse sonho e a It?lia j? est? h? 24 anos na fila do tetra. Curiosamente foi esse o tempo que o Brasil levou para fazer o mesmo. Ser? que agora ? a vez da "Azzura", como ? conhecida?

Essa ? a d?cima sexta participa??o da It?lia em Copas do Mundo. ? o segundo pa?s que mais participou da disputa. Na verdade, apenas uma competi??o n?o teve o privil?gio de ter a It?lia em campo: foi em 1958, na Su?cia, exatamente no ano em que o Brasil conquistou o seu primeiro t?tulo.

Embora sempre tenha que ser respeita por sua gl?rias, os italianos s? ganharam um t?tulo, em 1982, desde a d?cada de 40. Os outros dois foram logo no in?cio das disputas. Depois da vit?ria uruguaia em 1930, a Azzura venceu as copas de 1934 e 1938. Em 34, o advers?rio na final foi a Tchecoslov?quia, s? derrotada na prorroga??o. Em 38, quem pagou o pato foi a Hungria, que foi goleada por 4 a 2.

A federa??o ? antiga, de 1898, e filiada ? Fifa desde 1905. Entre os dois t?tulos da d?cada de 30, e a conquista final da d?cada de 80, a It?lia ainda conquistou um t?tulo da Euro. Foi em 1968.

A hist?ria do tricampeonato ? que foi emocionante. Na disputada Copa de 1982, os italianos levaram o t?tulo ap?s uma primeira fase sem brilho, mas evoluindo na competi??o, at? vencer a Alemanha na decis?o daquele mundial. Foi a Copa do show de Paolo Rossi, que derrubou o Brasil e a Pol?nia, antes de encarar a Alemanha Ocidental na final. O resultado: 3 a 1 para a It?lia com mais um gol, o sexto, de Paolo Rossi, artilheiro do torneio.

Na ?ltima Copa, a It?lia n?o era a mesma for?a dos ?ltimos anos, mas n?o esperava a elimina??o diante da Cor?ia do Sul, que venceu nas oitavas-de-final com um gol na prorroga??o. O t?cnico na ?poca era o lend?rio Dino Zoff, que acabou sendo depois substitu?do por Giovanni Trapattoni. Dino, ali?s, foi um dos maiores jogadores da hist?ria da It?lia. O futebol daque pa?s fez nascer ainda craques como Paolo Maldini, Roberto Baggio, Franco Baresi e Gianni Rivera.

Na ?ltima Euro a It?lia n?o foi bem e ficou ainda na primeira fase, o que acabou derrubando Trapattoni do comando da equipe. No seu lugar entrou Marcello Lipi, que levou a It?lia ? classifica??o para a Copa do Mundo. O novo t?cnico come?ou pol?mico, tirando os at? ent?o intoc?veis Alessandro Del Piero e Christian Vieri.

O time agora ? jogvem. Possui jogadores que at? ent?o n?o tinham atuado na sele??o italiana. Alguns exemplos s?o Cristian Zaccardo, comandante da defesa, Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini, Daniele De Rossi, Manuele Blasi, Mauro Esposito, Luca Toni, Alberto Gilardino e Vincenzo Iaquinta. Eles se juntam aos j? conhecidos Alessandro Nesta, Francesco Totti, Gianluca Zambrotta, Fabio Cannavaro e Gianluigi Buffon.