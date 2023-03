A terceira for?a sulamericana Resultados constantes no ?ltimos anos colocam o Paraguai como melhor sulamericano depois das pot?ncias da bola: Brasil e Argentina

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

O nome do Paraguai sempre foi carregado de preconceitos no pa?s. Por causa dos produtos falsificados ou contrabandeados pela fronteira, dizer que algo ? "do Paraguai" soa como ofensa. Assim tamb?m como ? comum dizer que um time que come?a bem o campeonato ? um "cavalo paraguaio", para dar a entender que ficar? pelo caminho. Mas o simp?tico pa?s sulamericano quer mostrar que isso n?o passa realmente de puro preconceito. A Republica del Paraguay, tem um com?rcio movimentado, mesmo possuindo apenas cerca de seis milh?es de habitantes.

A maioria da popula??o est? na cidade de Assun??o, ou em outras metr?poles importantes como Encarnaci?n, Ciudad del este, San Lorenzo, Pedro Juan Caballero, Concepci?n, Fernando de la Mora, Pilar, Villarrica e Coronel Oviedo. Nesses lugares, os paraguaios moram e gastam seus guaranis, a moeda local. Guarani tamb?m ? o nome de um idioma oficial do pa?s, dividindo espa?o com o espanhol.

Os paraguaios s?o um povo absolutamente jovem, com 20,9 anos de m?dia de idade. A expectativa de vida ? de 74,4 anos. Passaram boa parte do s?culo passado se recuperando da Guerra do Paraguai, quando a maioria dos homens do pa?s foi dizimada pelos combates que foram de 1865 a 1870. A p?gina mais triste da hist?ria do pa?s ainda rende estragos at? hoje e muitos dizem que o pa?s s? n?o se tornou uma pot?ncia por causa disso. No momento em que voc? l? esse texto, cerca de 20 mil paraguaios podem fazer o mesmo. O n?mero ? pequeno, mas refere-se ao censo feito em 2000, que registrou como essa a quantidade de paraguaios conectados a internet. Os sites paraguaios possuem a termina??o ".py" e o da Federa??o de Futebol do pa?s ? o: http://www.apf.org.py/

Em campo:

O Paraguai s? disputou seis Copas do Mundo at? hoje, mas tem no curr?culo o m?rito de ter participado da primeira e da ?ltima. A federa??o foi fundada em 1906, mas s? em 1921 ? que os paraguais se filiaram ? Fifa. Depois disso, encararam as Copas de 1930, 50, 58, 86, 98 e 2002. E eles t?m motivos para se animar: suas melhores classifica?es foram exatamente nas duas ?ltimas copas realizadas. Nada al?m das oitavas-de-final, mas um alento para uma sele??o que tem como conquistas importantes apenas duas vit?rias na Copa Am?rica. A primeira foi em 1953 e a segunda em 1979.

Na primeira Copa, em 1930, o time venceu uma partida e perdeu outra, n?o conseguindo se classificar para a segunda fase. O mesmo aconteceu em 1950 e em 1958, encerrando um ciclo de participa?es paraguaias em Copas do Mundo.

O grande momento do Paraguai nas Copas foi mesmo em 1998. Na ocasi?o, o time que tinha como estrela o goleiro artilheiro e pol?mio Jos? Luis Chilavert, fez uma boa campanha na primeira fase, terminando invicta ao vencer a Nig?ria e empatar com a Bulg?ria e a Espanha. Mas depois eles encararam a Fran?a, perderam um jogador durante a partida, deram press?o mas acabaram eliminados por um gol de ouro, na famosa "morte s?bita", utilizada para encerrar um jogo que estava empatado. E depois do susto os franceses acabaram sendo campe?es.

A campanha de 1998 pode ser considerada muito boa porque o time estava desde 1986 sem participar de uma Copa. E em 1986 a participa??o j? era uma vit?ria para um time que n?o entrava em campo para a disputa do principal torneio do mundo desde 1958. Na Copa do M?xico, em 86, os paraguaios foram at? a segunda fase e ca?ram ap?s perder para a Inglaterra por 3 a 0, nas oitavas de final. Naquele time, as grandes estrelas era Julio C?sar Romero e Roberto Caba?as.

Na ?ltima participa??o, a estrela ainda era Jos? Luis Chilavert, que ainda tinha muito nome, mas pouco futebol. Com trapalhadas do goleiro e um time desequilibrado, o Paraguai ainda conseguiu passar para a segunda fase, depois de vencer a Eslov?nia, empatar com a ?frica do Sul e perder para a Espanha. Mas a? encarou a Alemanha, vice-campe?, e ficou pelo caminho.

Agora o time do t?cnico An?bal Ruiz quer chegar ainda mais longe. Nas eliminat?rias, n?o houve susto, mas a classifica??o s? veio nas rodadas finais. Mas ? certo que o time ainda ? irregular e que pode surpreender ou desandar de um jogo para o outro. Assim, o time chegou em quarto lugar, com 28 pontos, atr?s de Brasil, Argentina e Equador.

O t?cnico Ma?o Ruiz, que est? com a equipe desde o final de 2002, conta com a experi?ncia de Gamarra, a juventude de J?lio Santos e Edgar Barreto, vice-campe?es das Olimp?adas de Atenas em 2004, e os sempre presentes Roque Santa Cruz e Jose Cardozo. Mas quem promete arrebentar mesmo na Copa ? Nelson Haredo, considerado a grande revela??o do futebol paraguaio na atualidade.