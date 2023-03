Favoritos segundo Parreira Para o t?cnico do Brasil, Rep?blica Tcheca pode brigar pelo t?tulo

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

A Rep?blica Tcheca n?o ? um pa?s necessariamente novo. Na verdade, j? existia antes da Primeira Guerra Mundial. Mas em 1918, ap?s os conflitos eles se juntaram aos Eslovacos e formaram a Rep?blica Independente da Tchecoslov?quia. O pa?s durou at? 1989, quando na chamada "Revolu??o de Veludo", os Tchecos voltaram a ter uma na??o independente. O pa?s europeu tem, como nome oficial, Ceska Republika, e na Copa ser? representado pelas letras "CZA". A capital da na??o ? Praga e outras cidades importantes da Rep?blica Tcheca s?o Brno, Ostrava, Plzen, Olomouc, Usti Nad Labem, Liberec, Hradec Kr?lov?, Pardubice e Cesk? Budejovice. A moeda do pa?s ? a coroa tcheca e o idioma oficial ? o tcheco. O lema do pa?s ? "A verdade prevalecer?" e ? seguido pelos mais de 10 milh?es de habitantes do pa?s, cujo PIB per capta ? de 15.300 d?lares. A expectativa de vida dos tchecos ? de pouco mais de 75 anos e, atualmente, a idade m?dia da popula??o ? de 38,4 anos. Na internet, o c?digo do pa?s ? o ".cz" e, em 2001, os internautas tchecos eram menos de 3 milh?es. O site da federa??o de futebol do pa?s ? o http://www.fotbal.cz/

Em campo:

A Rep?blica Tcheca, agora como pa?s independente, participa pela primeira vez de uma Copa do Mundo. Na verdade s? a partir de 1993 que o pa?s come?ou a disputar competi?es com esse nome. Mas a hist?ria do futebol da Tchecoslov?quia, quando tchecos e eslovacos formavam um s? pa?s, ? bastante rica. E desde o princ?pio das Copas. Em 1934, na segunda Copa da hist?ria, os tchecos participaram pela primeira vez e ficaram com o vice-campeonato. Depois, quatro anos mais tarde, a sele??o do extinto pa?s europeu foi at? as quatras-de-final. De volta ?s competi?es internacionais em 54, os tchecos n?o passaram da primeira fase. O mesmo aconteceu na Copa seguinte, em 58.

Mas em 1962, no Chile, a Tchecoslov?quia voltou a mostrar sua for?a. Na ocasi?o, time foi mais uma vez vice-campe?o. Perdeu o t?tulo para o Brasil de Garrincha, que mostrava for?a e conquistava o tricampeonato. Os brasileiros venceram por 3 a 1 na final. Depos disso, foram mais tr?s Copas do Mundo. Na ?ltima, em 90, o time foi at? as quartas-de-final. Nas duas outras, em 1970 e 1982, n?o passou da primeira fase. Agora como Rep?blica Tcheca o time quase conseguiu se classificar para a Copa do Mundo da Cor?ia e do Jap?o. Na repescagem, a sele??o perdeu para a B?lgica e ficou de fora da maior competi??o do futebol mundial.

Esse ano as coisas tamb?m n?o foram simples. Os advers?rios do grupo eram fort?ssimos. No seu grupo, por exemplo, os campe?es foram a forte equipe da Holanda. A Rep?blica Tcheca conseguiu somar 32 pontos e ficou em segundo, apenas dois pontos na frente da Rom?nia, que levou o terceiro lugar. Mesmo assim, os tchecos tiveram que encarar a repescagem para conseguir a t?o sonhada vaga. A advers?ria da vez era a Noruega, que foi vencida nos dois jogos.

Com a classifica??o, o time do t?cnico Karel Br?ckner agora espera fazer bonito. E o t?cnico brasileiro, Carlos Alberto Parreira, coloca a Rep?blica Tcheca como um time bastante perigoso e que pode surpreender na competi??o.

Um exemplo da for?a dos tchecos foi dado na Euro 2004, quando o time foi eliminado apenas na semifinal, pela zebra grega, ap?s ter feito uma primeira fase excelente, sem perder pontos e vencendo tanto a Alemanha quanto a Holanda, duas das maiores for?as europ?ias nos ?ltimos anos.

O craque da equipe ? Pavel Nedved, que voltou ? sele??o no contronto com a Noruega e deve comandar o time na Copa do Mundo. O jogador ? um dos destaques da Juventus, uma das maiores for?as do Campeonato Italiano deste ano. No ataque, Jan Koller ? o artilheiro da equipe e um dos maiores das Eliminat?rias europ?ias esse ano. Ele marcou nove gols na competi??o e foi o segundo artilheiro. Representando ainda os jogadores mais experientes est? Karel Poborsky.

Os jovens tamb?m est?o presentes no time. Milan Baros, Tomas Rosicky s?o alguns exemplos, assim como o goleiro Petr Cech, que surgiram com muita for?a nos ?ltimos anos.