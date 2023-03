Com Pet ou sem Pet S?rvia e Montenegro quer mostrar for?a, com ou sem o craque que joga no Brasil

S?rvia e Montenegro ? um nome que come?ou-se a ouvir h? pouco tempo. At? ent?o s? se ouvia falar de Iugosl?via. Mas quando as rep?blicas se separaram, dando origem h? v?rios pa?ses, como a Cro?cia e a B?snia, surgiu a denomina??o que hoje j? ? oficial. na verdade, oficial mesmo ? na l?ngua deles, o s?rvio: Srbija i Crna Gora. Um nome impronunci?vel e que na Copa estar? representado pelas letras SCG. O pa?s europeu que este ano perdeu Slobodan Milosevic, ditador responsabilizado pelo massacre dos antigos irm?os e depois vizinhos. Milosevic j? n?o estava mais no poder, mas ainda era lembrado como um s?mbolo para uma gera??o. Apesar disso, foi por culpa dele que o pa?s foi bombardeado pela Otan, em tempos recentes, para que acabasse com a guerra com os vizinhos.

A maioria dos s?rvios moram na capital Belgrado, de longe a mais conhecida, ou em cidades como Novi Sad, Ni?, Kragujevac, Podgorica, Pri?tina e Subotica. Os s?rvios est?o na regi?o dos Balc?s, usando como dinheiro o novo dinar iugoslavo e usando o idioma s?rvio. Eles s?o cerca de 10 milh?es e geram PIB por habitante de 2.370 d?lares. A expectativa de vida ? de 74 anos aproximadamente e hoje a m?dia de idade dos s?rvios ? de 36,2 anos. S?o mais de 400 mil os s?rvios conectados ? internet pelo dom?nio ".yu". O site da Federa??o de Futebol da S?rvia e Montenegro ? o http://www.fsj.co.yu/

Em campo:

Um time que tem e n?o convoca o craque Dejan Petkovic, astro no Brasil, s? pode ser muito bom. ? o que dizem algumas pessoas antes de saber que ele s? n?o est? na sele??o de seu pa?s por quest?es pol?ticas. Pelo menos ? o que costuma-se dizer por l?. Mas ultimamente parece que as coisas mudaram e o nome de Pet j? come?a a ser lembrado pelo atual treinador da equipe que espera fazer uma grande Copa do Mundo na Alemanha.

Enquanto o nome de Dejan Petkovic n?o ? confirmado, outro Pet ? que vem dando trabalho aos advers?rios. Ilija Petkovic ? o comandante do time que empatou com a Espanha, e com quatro pontos conquistados em duas partidas com a B?snia-Hezergovina, levou a classifica??o para a Copa. O her?i do ?ltimo jogo foi Mateja Kezman, que totalizou cinco gols na disputa das eliminat?rias europ?ias.

S? em 2003 que a S?rvia e Montenegro ganhou esse nome nas disputas esportivas. Antes, era a Iugusl?via, que marcou presen?a em sete copas, e foi semifinalista uma ?nica vez, em 1930, logo na estr?ia do torneio. Mas a derrota para o Uruguai, por 6 a 1, merece ser esquecida. Foi a Celeste a campe? naquele ano. A federa??o criada em 1919 ainda lembra com orgulho de ter chegado ? segunda fase em 1974 e ?s quartas de final em 1990. Outra vez que passaram da primeira fase foi em 1958, quando chegaram ?s quartas-de-final e foram eliminados pela Alemanha. Em 1962 eles deram o troco ao vencer a mesma Alemanha por 1 a 0. Mas ficaram pelo caminho. Em 1998, quando chegaram at? as oitavas-de-final, acabaram derrubados pela Holanda.

Em 2003, de nome novo, o time trocou de t?cnico para tentar reagir nas eliminat?rias e chegar ? Copa do Mundo. Conseguiu e, com o novo treinador, n?o perdeu mais nenhuma partida decisiva. Os "Plavi" ou azuis, com s?o conhecidos, podem n?o ter tanta hist?ria no futebol e nem ser t?o badalados como Argentina e Holanda, rivais no grupo da morte, mas possuem um time de jogdores importantes, como Kezman, do Atl?tico de Madri, Dejan Stankovic, da Internazionale de Mil?o, Savo Milosevic, do Osasu?a, o goleiro Dragoslav Jevric e o capit?o Mladen Krstajic, do Schalke 04. S?o os grandes astros, isso se o Dejan Petkovic n?o for para a Copa.