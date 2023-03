A maior esperan?a da ?frica Tun?sia carrega, na experi?ncia de v?rios mundiais, a for?a do continente

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

A Tun?sia ? uma antiga col?nia francesa, que s? conseguiu sua independ?ncia no s?culo passado, mais precisamente em 20 de mar?o de 1956. O pa?s africano, que fica ?s margens do Mar Mediterr?neo e por isso faz fronteira com a It?lia, al?m de L?bia e Arg?lia, tem T?nis como sua capital. Mas a Tun?sia possui outras cidades importantes como Sfax, Bizerte, Djerba, Gabes, Sousse, Kairouan, Gafsa. Se como Tun?sia o pa?s j? ? pouco conhecido no Brasil, imagina se utilizarmos o seu nome oficial: Al Jumhuriyah at Tunisiyah. Muito mais simples ? guardar a sigla pela qual a Tun?sia ser? conhecida na Coap do Mundo da Alemanha: TUN. Nesse pa?s africano a l?ngua oficial ? o ?rabe.

A moeda utilizada pela popula??o ? o dinar, com o qual geram um PIB per capta de 6.500 d?lares por habitante. Sob o lema Liberdade, ordem, justi?a, vivem quase 10 milh?es de tunisianos, que hoje possuem uma idade m?dia de apenas 26,2. E eles podem viver muito mais do que isso. A expectativa de vida na Tun?sia ? de 74,4 anos. De acordo com um levantamento realizado em 2002, apenas 400 mil habitantes dessa na??o africana possu?am conex?o com a internet. Todos ligados nos dom?nios ".tn". O site oficial da federa??o de futebol da Tun?sia ? o: http://www.ftf.org.tn/.

Em campo:

Argentina, 1978. Foi neste local e ano que a hist?ria da Tun?sia com as Copas do Mundo come?ou a ser escrita. N?o ? longa nem recheada, mas come?ou muito bem: com uma vit?ria por 3 a 1 frente ao M?xico. Mas as coisas pararam por a?. Depois dessa, a primeira vit?ria, n?o veio mais nenhuma. A elimina??o, naquele torneio, se deu diante da Alemanha, atual campe? do mundo. A federa??o, fundada em 1956, e filiada ? Fifa desde 1960, participou de mais duas Copas do Mundo. Foram exatamente as duas ?ltimas, em 1998 e 2002.

Em 1998, o grupo enfrentado foi extremamente dif?cil. Inglaterra, Col?mbia e Rom?nia n?o deram chance para o pa?s africano. Na Copa seguinte, apenas um ponto conquistado, diante da B?lgica, e mais uma elimina??o nos primeiros jogos. Contra o Jap?o e a R?ssia, duas derrotas.

Este ano, a Tun?sia passou a ser a grande esperan?a dos africanos na Copa do Mundo. Com times como Camar?es, Nig?ria e ?frica do Sul ficaram de fora e pa?ses como Togo, Angola, Gana e Costa do Marfim, que fizeram boas campanhas n?o possuem experi?ncia nesse tipo de competi??o.

Nas Eliminat?rias, os tunisianos entraram direto na segunda fase. Sob o comando de Roger Lemerre, t?cnico franc?s, eles conquistaram a classifica??o para a pr?xima fase ap?s derrubarem o Marrocos, por 2 a 1. No final das Eliminat?rias o time somou seis vit?rias, tr?s empates e apenas uma derrota, para Guin?, por 2 a 1.

Em campo, uma das grande esperan?a ? o brasileiro Francileudo. Naturalizado tunisiano, ele espera mostrar que o h?bito de se dar bem em Copas do Mundo est? no sangue.

Mas a Tun?sia tamb?m tem jogadores do pr?prio pa?s brilhando sem sua sele??o. Entre eles, Ziadi Jaziri, Adel Chadli e Hatem Trabelsi, capit?o do time. Quem tamb?m espera surpreender ? o jovem atacante Haykel Guemamdia, considerado um dos melhores atacantes da ?frica nos ?ltimos anos.