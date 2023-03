O pa?s de Shevchenko Craque do Milan ? a grande estrela dos ucranianos na Copa da Alemanha

Ricardo Corr?a

Rep?rter

abril/2006

? por um dos maiores desastres da humanidade que a Ucr?nia ficou conhecida. Foi l?, em 1986, que explodiu a Usina Nuclear de Chernobyl, que destruiu vidas e futuros dos ucranianos com uma nuvem de polui??o e radia??o que se extendeu por boa parte do territ?rio oriental europeu. At? hoje os efeitos da radia??o afetam habitantes de algumas regi?es da Ucr?nia. Naquela ?poca, o pa?s ainda fazia parte da Uni?o Sovi?tica, tendo sido anexado a essa durante a Revolu??o Russa, em 1917. Apenas em agosto de 1991 ? que a Ucr?nia conquistou sua independ?ncia. O nome original n?o ? muito diferente do que conhecemos: Ukrayina. A capital ? Kiev e as principais cidades s?o Dnipropetrovs'k, Odesa, Kharkiv, Donets'k, Zaporizhzhya, L'viv, Kryvyy Rih, Marioupol, Nikola?ev, Luhans'k, Makeyevka, Vinnitsa, Sevastopol', Khersan, Simferopol', Gorlovka. O idioma oficial ? o ucraniano e a moeda utilizada no pa?s ? o Hryvnia. Os ucranianos s?o mais de 48 milh?es e geram um PIB per capta de 4.500 d?lares anuais. Eles vivem 66,5 anos, segundo os dados de expectativa de vida, e atualmente a popula??o j? entrou na ?ltima parte da vida, com 48,06 anos em m?dia. Na internet os ucranianos usam o dom?nio ".ua". Eles eram cerca de 750 mil usu?rios em um levantamento feito em 2001. O site da federa??o ucraniana de futebol ? o http://www.ffu.org.ua/

Em campo:

A hist?ria da liga??o da Ucr?nia com as Copas do Mundo ? recente. At? porque, a hist?ria do pa?s como na??o independente ? bastante recente. Somente em 1991 ? que a Ucr?nia tornou-se uma na??o independente, ap?s a desfragmenta??o da Uni?o Sovi?tica. Naquele ano foi fundada a federa??o de futebol daquele pa?s, que s? se filiou ? Fifa em 1992.

Depois da funda??o, a Ucr?nia participou apenas de tr?s Eliminat?rias para a Copa do Mundo. Antes de conseguir a vaga este ano, foram duas tentativas frustradas. A primeira tentativa, em 1997, terminou ap?s um empate e uma derrota por 2 a 0 para a Cro?cia, que acabou como terceira colocada naquela Copa. A Ucr?nia precisou enfrentar a repescagem porque ficou em segundo lugar do seu grupo, atr?s da Alemanha.

Nas Eliminat?rias seguintes, para a Copa da Cor?ia e do Jap?o, em 2002, foi exatamente a Alemanha que derrubou a passagem da Ucr?nia para o torneio. E a Alemanha foi vice naquela Copa do Mundo depois. Os resultados ruins continuaram, com mais uma decep??o na Euro 2004. Depois disso, Leonid Buryak, que treinava o time, acabou perdendo o emprego. Para o seu lugar chegou Oleg Blokhin, ex-atacante da sele??o da Uni?o Sovi?tica e eleito o melhor jogador da Europa em 75. Foi dele a miss?o da classifica??o.

Mas o grande nome da Ucr?nia est? dentro de campo. O craque e atacante do Milan, Andrei Shevchenko, considerado um dos melhores atacantes do mundo na atualidade ? a grande esperan?a da Ucr?nia para essa Copa do Mundo. Ele dividir? as aten?es com jovens revela?es, como Andrei Vorobey, que atua no Shaktar Donetsk, um dos principais times ucranianos, e Andrei Voronin, do Bayer Leverkusen.