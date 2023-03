Sexta-feira, 23 de setembro de 2011, atualizada às 19h

Allan está confirmado para o jogo de domingo do Tupi contra o Volta Redonda

Da Redação

O atacante Allan, que retornou ao Tupi na manhã desta quinta-feira, 22 de setembro, treinou nesta sexta-feira, 23, e está confirmado no time titular que joga no domingo, 25, em Volta Redonda (RJ), na abertura da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida pelo Portal ACESSA.com em parceria com a Rádio Globo.

No coletivo, disputado no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, o jogador do Carijó mostrou serviço e marcou, de cabeça, um dos gols do time considerado principal. Luciano Ratinho (2) e Jefferson (2 - sendo um de pênalti) marcaram os outros gols da vitória por 5 a 0.

Jefferson será o substituto de Ademilson, que nem viaja para a Cidade do Aço, em razão da contusão no joelho direito. O restante da equipe é a mesma que conseguiu a classificação para a segunda fase, com o retorno do zagueiro Sílvio, após cumprir suspensão automática. Dessa forma, o técnico Ricardo Drubscky deve mandar a campo Rodrigo, Felipe Cordeiro, Silvio, Wesley Ladeira e Augusto; Denilson. Marcel, Luciano Ratinho e Henrique; Allan e Jefferson.

