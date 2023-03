Quinta-feira, 10 de novembro de 2011, atualizada às 12h44

Inscrições para Programa Minas Olímpica terminam nesta sexta

Da Redação

Terminam nesta sexta-feira, 11 de novembro, as inscrições para o Programa Minas Olímpica Geração Esporte, realizado pela Faculdade de Educação Física e Desportos (Faefid) em parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e da Juventude (Seej). O projeto é focado para crianças entre 7 a 13 anos.

As inscrições podem ser feitas das 8h às 11h, na pista de atletismo da Faefid. As aulas do programa serão todas as segundas, quartas e sextas-feiras, em dois horários, às 8 e às 9h30. O projeto começa na próxima quarta-feira, 26 de novembro.

O programa tem como objetivo incentivar hábitos saudáveis e proporcionar saúde, educação e diversão. Ao todo devem ser atendidas cerca de cem crianças, preferencialmente que morem no entorno do campus da universidade.

O Programa Minas Olímpica Geração Esporte começa com um estímulo ao esporte de um modo geral, primeiro pelo atletismo e depois passando por outras modalidades. As aulas do projeto serão ministradas pelos professores e acadêmicos bolsistas, e terão duração de dois anos. As crianças receberão uniformes e lanches após as atividades.

Os textos são revisados por Thaísa Hosken