Segunda-feira, 19 de dezembro de 2011, atualizada às 18h52

Juiz-foranos saem às compras e lotam as ruas centrais às vésperas do Natal

Aline Furtado

Repórter

Faltando seis dias para o Natal, os juiz-foranos lotaram as ruas, as galerias e os shopping centers da cidade nesta segunda-feira, 19 de dezembro, para as compras de final de ano. A expectativa dos lojistas é que as vendas cresçam com a trégua das chuvas.

"Muita gente desiste de vir ao Centro devido aos incômodos acarretados pelas chuvas. Mas como esta é a última semana, a tendência é que o movimento cresça gradualmente. Nossa expectativa é chegar a 30% de aumento nas vendas em relação ao ano passado", afirma o gerente de uma loja de brinquedos, Roberto Amorim.

Para garantir o brinquedo do neto, Madalena Silva Barros optou por não deixar para os últimos dias antes de 25 de dezembro. "Já estou adiando a vinda há alguns dias por causa da chuva. Como ela resolveu dar um tempo nessa tarde, aproveitei e vim. Como já sabia, mais ou menos, o presente que vou dar, foi mais fácil escolher."

Mas tem quem deixa para decidir o que vai levar para casa na véspera de Natal. É o caso da costureira Márcia Aguiar Fernandes. "Já vim às compras por duas vezes e não consigo resolver tudo. Vou acabar deixando para a sexta [dia 23] ou para o sábado [dia 24]." Um dos motivos apontados pela costureira para justificar a indefinição é a variedade de lojas. "Justamente por causa da grande oferta que penso que devo pesquisar por melhores preços."

Há, ainda, quem opte por ir às compras nos dias chuvosos. "Muitas pessoas acabam desistindo de comprar com chuva. Com isso, é mais fácil transitar pelas ruas e até mesmo escolher os produtos, já que a tendência é que as lojas fiquem mais vazias", aponta a operadora de telemarketing Jussara Mendes da Silva.

No caso de quem quer garantir determinadas marcas e modelos, a dica é correr. "Quem deixa para a última hora corre o risco de não achar aquilo que deseja", destaca a gerente de uma loja de artigos para presentes, Carla Fernanda Assis. Com relação ao movimento, ela afirma que o crescimento vem sendo percebido desde o final da última semana. "Creio que muita gente acaba antecipando as vendas, mesmo diante da máxima de que o brasileiro deixa tudo para a última hora. Mas a expectativa é que as vendas aumentem ainda mais ao longo dessa semana."

