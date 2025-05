J? pensou em algum penteado para as comemora?es do fim do ano?

D? uma olhada nas dicas que separamos para voc?!





R?porter: Djenane Pimentel

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: Cledson Lopes

Dezembro/2004





31 de dezembro, o ?ltimo dia do ano: final de muitas expectativas, decep?es, vit?rias... Mas o que conta mesmo ? comemorar o in?cio de 2005 - que traz tamb?m novas esperan?as, energias, sonhos... - com muito charme e eleg?ncia. Para estas comemora?es, alguns preferem a praia. Outros, a casa dos amigos, os bailes, clubes e casas noturnas. Mas, uma coisa ? certa: independente de onde se vai passar o R?veillon, ? imprescind?vel estar bem vestido e, ? claro, com um visual pra l? de original.

A pedido da ACESSA.com, a cabeleireira Fl?via Cristina de Oliveira criou cinco looks diferentes, que v?o combinar com o local onde voc? vai passar a virada e fazer voc? brilhar nas festas deste m?s. T?m op?es para cabelos longos, m?dios e curtos, passando pelo visual rastaf?ri, rabo-de-cavalo e, at? mesmo, pelo tradicional coque. Vale a pena conferir!







