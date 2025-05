Carlos Gomes, produtor de arte

Sempre fa?o planos. Programo o que vou fazer durante os meses. Em 2005, quero ter um filho, fazer uma reforma na minha casa e trocar de carro.



Raquel Melqu?ades, estudante

Todo dia 31, fa?o uma lista com os planos do ano seguinte e guardo na minha carteira. Para 2004, planejei um est?gio (ok!), chegar aos 54kg (n?o consegui) e operar a coluna (que tamb?m n?o deu!).

Robson Terra, jornalista - o homem de 40 profiss?es (segundo J? Soares)

A minha vida ? uma eterna lista. Eu sou uma lista, me programo a todo instante, mas deixo a vida me levar. Deixo que as coisas aconte?am dentro do que eu acredito.



Beto Campos, produtor musical

O ?ltimo m?s ? derradeiro para mim. Me preparo para as atividades do trabalho, da casa. Se vou fazer uma reforma, comprar algum equipamento... Esse ? um momento muito prop?cio para a reflex?o.

Anesley Gon?alves, funcion?ria p?blica

Tenho meus desejos, mas geralmente n?o falo pra ningu?m. Fa?o ora?es para Deus abrir as portas certas. O meu maior pedido ? sempre sa?de para toda minha fam?lia.